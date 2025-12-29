六福村新增1禁令！遊客罵翻 政策急轉彎

六福村是家庭出遊的好去處。（圖／翻攝自六福村臉書）





遊樂園六福村為了維護遊客安全，28日宣布2項新規定，分別是禁止行李箱、收納車等進園區，以及不開放攜帶外食，不過前者卻引發遊客極大反彈，認為一點也不親子友善。對此，六福村今（29）日緊急調整公告，以「檢查」代替「禁止」，希望大家玩得安全、玩得開心。

六福村28日宣布新禁令

六福村28日發布公告，表示為了園內動線順暢、公共衛生及食品安全，園區即日起實施以下2調新規：

1.露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車，禁止開放入園。惟因工作需求，確有必要者得於事前提出申請，並經樂園現場或相關單位審核同意後，方可依規定入園。一般嬰兒推車不受影響，可正常入園使用。

廣告 廣告

2.為維護公共衛生與食品安全，不開放攜帶外食。以下項目不在此限：嬰幼兒食品、飲用水、因醫療或特殊需求所需之飲食。園區皆有提供餐飲服務。

遊客罵翻 六福村急轉彎

對於六福村新頒布的規定，有少數人覺得沒什麼問題，國外很多大型遊樂園都是這麼做的，不過大部分人看了直呼麻煩，「別因為少數社會事件，讓親子家庭的快樂出遊變得寸步難行。」「帶小孩東西多，都要揹著嗎？」「限制這麼多，直接滅火」「又多一個不去的理由」「覺得很不親子友善，請官方慎重考慮這樣的規定」「我也不去了，規定太多了」「不能用推車簡直地獄」。

慘遭遊客罵翻後，六福村也在今日緊急調整措施方向，以「檢查」代替「禁止」，開放遊客攜帶露營手拉車及多功能收納車入園，提供更便利的遊園體驗，同時提醒各位朋友，使用推車時請留意周遭環境，請勿佔用公共空間或妨礙動線，尊重其他遊客的權益，共同維護良好的遊園品質，希望大家能玩得安全、玩得開心，留下美好難忘的回憶。

更多東森新聞報導

五省級／怡君快看！六福村「12菜市場名」同音同字免費入園

2025暑假樂園攻略！ 全台最狂玩法、最甜門票優惠一次看

獨家／入住生態度假旅館 陽台竟有蜂窩！小孩遭螫傷送醫

