六福村新規被罵翻「禁帶外食、收納推車」 家長氣喊不去了...政策大轉彎

六福村昨日公布的新規定遭罵翻，今日火速調整。（翻攝自六福村主題遊樂園臉書）

知名遊樂園「六福村」昨（28日）拋出新規定，宣布即日起禁止攜帶露營手拉車、平板手推車及外食入園，消息一出隨即引發大批家長反彈，痛批「對親子極度不友善」，甚至湧入粉專喊退票。面對排山倒海的負評，六福村今日火速修改規定，宣布以「檢查」代替「禁止」，重新開放收納車、露營手拉車入園，試圖平息眾怒。不過對於是否禁帶外食，沒有進一步說明。

一紙公告引發「退票潮」！露營手拉車遭封殺家長心碎

六福村28日在粉專貼出公告，表示為了守護每一位來到六福村遊客的安全，並考量園內動線順暢、公共衛生及食品安全，園區自即日起配合公共場所安全管理政策，露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車不開放入園，惟因工作需求，如造型、表演、活動執行、媒體拍攝等確有必要者得於事前提出申請，並經樂園現場或相關單位審核同意後方可依規定入園。

禁帶外食很無奈

此外，為維護為公共衛生與食品安全，六福村表示不開放攜帶外食，不過嬰幼兒食品、飲用水或因醫療或特殊需求所需之飲食則不在此規範內。

消息曝光後，大量網友在貼文下方留言抗議，「身為家長，摺疊車是我們在園區內的後勤堡壘，裝著孩子的飲水、保暖衣物，更是孩子排隊累時唯一的休息椅」「親子友善？不能帶手拉車、收納車，非常不友善吧」「又多一個不去的理由」「那你們的餐飲價格，就要平價一點啊！帶小孩東西多，都要揹著嗎？」

官網火速修正！檢查代替禁止

面對新規定引起反彈聲浪，六福村今也公布安全政策調整，以「檢查」代替「禁止」、開放遊客攜帶露營手拉車及多功能收納車入園，提供更便利的遊園體驗。露福村表示誠心接受每一位遊客的反饋，也願意即時調整不夠貼心的措施。

