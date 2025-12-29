六福村新規「禁帶推車」遭炎上 園方政策急轉彎改：檢查代替禁止

[Newtalk新聞] 六福村主題遊樂園日前公告，園區內不開放遊客攜帶外食，並禁止攜帶，如露營手拉車、行李箱等大型物品入園，引發大批家長與遊客反彈。六福村於今(29)日再度發公告，宣布將調整措施，改以「檢查代替禁止」，將持續開放露營手拉車及多功能收納車入園。





六福村主題遊樂園日前公告，為確保遊客安全及園內動線順暢，將不開放遊客攜帶外食，並禁止攜帶露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車等大型推車入園。

公告一經發布後隨即引發網友熱議，不少家長批評措施不便民、親子不友善，指出露營推車或收納車常作為孩子休息、置放飲水與保暖衣物的重要工具，更有家長反映，若因未事先得知規定，當天被迫將推車送回停車場，恐影響遊園行程。





面對外界質疑聲浪，六福村於今(29)日上午再度發公告，表示將重新調整措施方向，改以「檢查代替禁止」，並持續開放露營手拉車及多功能收納車入園，以兼顧公共安全與遊客便利。業者同時呼籲，遊客使用推車時，務必留意周遭環境，勿佔用公共空間或影響動線，並尊重其他遊客權益，共同維護遊園品質。











