六福村禁外食、手拉車 家長炸鍋不去了 園方政策急轉彎

六福村主題遊樂園28日公告，不開放露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車等進入園區，也不開放遊客攜帶外食，消息一出讓家長們炸鍋，抱怨這些規定非常不友善，紛紛喊「不去了」。園方隔天緊急發布新公告，調整為以「檢查」代替「禁止」，開放遊客攜帶露營手拉車及多功能收納車入園，不過提醒民眾使用時留意周遭環境。

六福村28日在官方臉書發布公告，為維護園區安全與通行品質，不開放露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車入園；一般嬰兒推車不受影響，可正常入園使用。此外六福村表示，為維護公共衛生與食品安全，不開放攜帶外食；嬰幼兒食品、飲用水、因醫療或特殊需求所需之飲食不在此限。

消息一出立刻讓家長們暴動，在公告底下留言抱怨，「這限制也太多了，超不便民」、「不能帶手拉車、收納車，非常親子不友善」、「前幾個小時才公告，今天就不讓我們帶進去，有幼兒要準備很多東西，只能提著大包小包入園」、「又多一個不去的理由」。

面對抗議聲浪不斷，六福村29日緊急發布新公告，經重新檢討此措施的初衷，雖是為了保障遊客在園區的安全，但不希望造成大家的不便，因此園區重新調整措施方向，以「檢查」代替「禁止」，開放遊客攜帶露營手拉車及多功能收納車入園，提供更便利的遊園體驗。

六福村也提醒遊客，使用推車時請留意周遭環境，勿占用公共空間或妨礙動線，尊重其他遊客的權益，共同維護良好的遊園品質。

