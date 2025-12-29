六福村禁外食+收納車 網喊不去了今政策大轉彎

六福村發布公告強化公共安全。（翻攝自六福村臉書）

六福村樂園28日因「露營手拉車、多功能收納車」及外食禁止入園公告，引發家長與網友熱議與抗議。園方解釋此舉原本是為了強化公共安全、維護園區動線及食品衛生，但考量遊客實際需求與便利性，已於今（29日）更新公告，改為「以檢查代替禁止」，並重新開放露營手拉車與多功能收納車入園。

六福村樂園28日發布公告，指出「露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車」等物品禁止入園，並同時禁止攜帶外食，僅嬰幼兒食品、飲用水及因醫療或特殊需求所需飲食不在限制範圍內。此公告一出，立刻引發家長與網友強烈反彈，有人批評「連迪士尼都沒這樣」、「不是推車問題，是食物太貴太難吃」，並認為園方忽略遊客需求。

廣告 廣告

多數家長表示，露營手拉車或多功能收納車在園區內用途多元，不僅可裝載孩子的飲水、保暖衣物，也可在孩子排隊或疲累時作為臨時座椅或餐桌。「禁止攜帶這些車輛會讓遊園體驗大打折扣」，而支持限制的少數網友則認為，尖角或輪子可能撞到其他遊客，限制合理可維護公共安全。

六福村樂園日前發布公告，指出「露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車」等物品禁止入園。（六福村官網）

面對輿論壓力，六福村於今（29日）緊急更新公告，將原先「禁止攜帶露營手拉車及多功能收納車」調整為「以檢查代替禁止」，並重新開放遊客攜帶上述車輛入園，這一調整兼顧便利與安全，目的在於維護遊園秩序與公共安全。

六福村表示，園區將持續檢視各項安全管理措施，並在必要時進行修正，確保遊客在樂園內享有安全、舒適且便利的遊園體驗。禁止攜帶外食政策仍維持，主要是為了保障公共衛生與食品安全，同時控制園內垃圾與蚊蟲孳生問題。





更多《鏡新聞》報導

南韓酷澎個資外洩風波延燒1個月 創辦人首度道歉

「葛來分多之劍」觸法急下架 東京哈利波特影城全面回收退款

東京迪士尼對奧客開鍘！偷拍員工等惡行將禁止入園