六福村禁帶外食「4物品也不開放」 網氣炸罵翻…政策急轉彎

【緯來新聞網】六福村樂園昨（28日）發布最新公告，除了禁止「露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車」等物品入園，也不開放遊客攜帶外食，結果引來一票民眾反彈，認為限制太多。眼見爭議持續延燒，六福村今天上午緊急發聲，政策轉彎了。

六福村宣布禁止攜帶露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車，引發民眾反彈。（圖／翻攝自六福村主題遊樂園臉書）

六福村昨天在臉書粉專發布公共安全措施公告，為了守護每一位遊客的安全，並考量園內動線順暢、公共衛生及食品安全，園區自即日起配合公共場所安全管理政策，禁止攜帶露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車，除非因工作需求，得在事前提出申請，並經樂園現場或相關單位審核同意後方可依規定入園，至於一般嬰兒推車則不受影響，可正常入園使用。



六福村進一步提到，為維護公共衛生與食品安全，不開放攜帶外食，不過嬰幼兒食品、飲用水、因醫療或特殊需求所需之飲食，則不在限制內，同時溫馨提醒「園區皆有提供餐飲服務」。

六福村公告。（圖／翻攝自六福村主題遊樂園臉書）

公告曝光引發許多網友不滿，紛紛留言痛批：「這限制也太多了！超不便民」、「又多一個不去的理由」、「覺得很不親子友善，請官方慎重考慮這樣的規定」、「限制這麼多，門票貴，飲食貴，不能體諒有小孩的遊樂園，就不會想去了」、「貴又難吃還禁外食」、「限制這麼多，完全不會想再去」。



對此，六福村今天再度在臉書公告，透露經過重新檢討政策的初衷，雖然是為了保障遊客在園區的安全，但不希望造成了大家的不便，因此園區重新調整措施方向，以「檢查」代替「禁止」，開放遊客攜帶露營手拉車及多功能收納車入園 ，提供更便利的遊園體驗。



六福村也呼籲，使用推車時請留意周遭環境，請勿佔用公共空間或妨礙動線，尊重其他遊客的權益，共同維護良好的遊園品質，並強調誠心接受每一位遊客的反饋，願意即時調整不夠貼心的措施，「所有的努力都是為了讓大家玩得安全、玩得開心，留下美好難忘的回憶」。

