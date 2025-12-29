六福村禁行李箱、推車「外食也不行」 網傻眼：迪士尼都沒禁！政策急喊卡

即將迎來寒假，不少家長會趁著假期帶小朋友去遊樂園玩。（圖／翻攝自臉書，六福村主題遊樂園）

即將迎來寒假，不少家長會趁著假期帶小朋友去遊樂園玩。不過，六福村主題樂園近日公告，為配合公共場所安全管理政策，禁止露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車入園，同時禁止攜帶外食，引發外界強烈反彈。面對批評聲浪，六福村今天（29日）緊急喊卡，強調將以「檢查」代替「禁止」。

六福村昨天（28日）宣布，為了遊客安全並考量園內動線順暢、公共衛生及食品安全，園區自即日起配合公共場所安全管理政策，不開放露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車入園，惟因工作需求（如造型、表演、活動執行、媒體拍攝等），確有必要者得於事前提出申請，並經樂園現場或相關單位審核同意後方可依規定入園。

廣告 廣告

不僅如此，六福村同步禁止遊客攜帶外食，嬰幼兒食品、飲用水、因醫療或特殊需求所需之飲食除外。公告一出，大批網友傻眼直呼「禁止帶推車可以理解，但禁止外食實在是很無言，連迪士尼都沒禁止了欸」、「要禁帶外食，那你們餐廳的東西也弄好吃一點」、「你們好像搞錯重點了，大家不滿意的是食物」。

面對批評聲浪，六福村今天再度發布公告，指園方重新檢討初衷，雖然是為了保障遊客在園區的安全，但不希望造成不便，因此園區重新調整措施方向，將以「檢查」代替「禁止」，開放遊客攜帶露營手拉車及多功能收納車入園，提供更便利的遊園體驗，同時提醒遊客使用推車時請留意周遭環境，請勿佔用公共空間或妨礙動線。

不過，六福村並未調整禁帶外食的措施，讓網友忍不住痛批「貴園飲食價位實在是不親民，至少品質要能對得起價格，而不是把遊客當盤子敲」、「我覺得要裝安檢門吧！這樣每個人要檢查到何時？另外園區門票應該有含清潔費，應該不能禁止外食吧」、「裡面的餐廳又貴又難吃，不檢討自己，而是限制遊客不能帶吃的入園」。

（圖／翻攝自臉書，六福村主題遊樂園）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

律師公會怒了！14年錄取律師1萬3千人 這個月又多了1042人

年底連休潮！公司16人竟有9人請假 網笑：這週五會更多

桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？