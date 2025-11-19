六福村超狂優惠！「12菜市場名」免費入園 省1400元爽玩

六福村主題遊樂園推出「名字對了就免費」優惠活動，從11月22日至12月28日期間的六個周末，只要名字符合指定的12個「菜市場名」，且同音同字，就能在指定日期免費入園，省下1400元門票費用。

六福村主題遊樂園推出「名字對了就免費」優惠活動。（圖／翻攝自六福村官網）

六福村公告，此次優惠活動指定的12個常見菜市場名包括「家豪」、「雅婷」、「志偉」、「怡君」、「志強」、「淑芬」、「建宏」、「佳玲」、「冠宇」、「美惠」、「俊傑」及「欣怡」。符合這些名字的民眾，可在指定日期免費入園，限台灣人參加。

活動規定名字需同音同字、順序不可替換，同時陪同親友也能享有入園799元的優惠價，每位符合資格者最多可帶3位親友。六福村特別提醒，入園前需出示成人身分證、學童健保卡或戶口名簿等證明文件。

六福村菜市場名優惠。（圖／翻攝自六福村官網）

活動日期安排如下：

11/22（六）、11/23（日）：「家豪」和「雅婷」可免費入園

11/29（六）、11/30（日）：「志偉」和「怡君」可免費入園

12/06（六）、12/07（日）：「志強」和「淑芬」可免費入園

12/13（六）、12/14（日）：「建宏」和「佳玲」可免費入園

12/20（六）、12/21（日）：「冠宇」和「美惠」可免費入園

12/27（六）、12/28（日）：「俊傑」和「欣怡」可免費入園

六福村菜市場名優惠。（圖／翻攝自劍湖山官網）

除了六福村外，雲林劍湖山世界也推出優惠活動，從11月20日至明年1月23日期間，只要車牌號碼中含有數字「5」、「6」、「7」或「8」，門票最低可享每人299元優惠，但12月31日除外。

劍湖山世界指出，車牌號碼中若對中1碼，車上每人可享入園門票499元優惠；對中2碼以上，則每人享299元優惠價。汽車最多可優惠4人，機車則最多優惠2人，數字不重複計算。

