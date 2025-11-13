六福村迎普發一萬元效益 推「四人年票一萬元」限時方案

六福村推「四人年票一萬元」限時方案，一年內免費入園，立馬可享受即將到來的黑色耶誕節及跨年派對。（六福村提供）

記者彭新茹／新竹報導

因應政府普發一萬元政策，六福村主題樂園宣布自十一月十五日至十二月卅日推出「萬元四人玩一整年」現場年票專案，四人同行即可購買年度護照優惠價一萬元。

六福村表示，此次優惠期望讓民眾將普發補助轉化為實質旅遊消費，並藉由高?CP 值的年票方案帶動年底休閒旅遊人潮。

六福村指出，本次推出「尊榮白老虎年度護照」方案，購買後當日即可入園，且自購買日起一年內皆可不限次數暢遊六福村及六福水樂園。持卡者亦可享有園區停車半價與六福莊專屬住房優惠，讓民眾能以更輕鬆的價格擁有一整年歡樂不斷的遊園體驗。

當萬聖的詭譎尚未散去，六福村再度以嶄新篇章「黑色耶誕」揭開暗黑節慶的序幕，今年歐洲傳說中的耶誕壞公公「坎卜斯?Krampus」即將來到六福村，帶來全台唯一「耶誕壞公公」的奇幻世界，從十二公尺高的霓彩耶誕樹、歐風耶誕小鎮到日夜遊行與「惡靈餐廳」劇場式互動饗宴，為冬季旅遊帶來顛覆傳統的節慶新體驗。

此外，十二月卅一日跨年當天午後入園早鳥票限量優惠開搶，今年歲末壓軸盛典「二０二六六福跨年YA！派對」特別邀請實力派歌手「影歌雙棲女神」曾沛慈、樂妃女子跨界樂團、與HOt SHOCk樂團帶來震撼舞台演出，並由人氣DJ Alex 打造熱力不斷電的倒數派對，最後將於三百秒高空煙火秀中迎接二０二六的第一道曙光。