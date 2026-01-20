六福村「大怒神」將換新裝 園方突發文：28年回憶再見

六福村主題遊樂園的經典自由落體設施「大怒神」，是指標性設施，自1998年啟用以來，陪伴遊客整整28年，即將換上全新面孔，園方表示，雖然外觀將改變，但經典刺激體驗不變，將以全新姿態繼續延續下一代遊客的尖叫與歡樂。

園方今（20）日於臉書粉專指出，「大怒神」不只是遊樂設施，更承載了許多人童年、青春與成長歷程，見證無數尖叫、歡笑、眼淚與勇氣，它曾經歷921大地震及無數颱風的考驗，但依然穩立不倒，工程師與工作人員日復一日維護，確保設施安全。

園方透露，更新作業期間，特別加裝燈光，也象徵對舊面孔的告別與迎接新時代，強調大怒神將以全新設計繼續陪伴下一代遊客，延續尖叫與歡樂，外觀更新，但經典刺激體驗不變，「再見了，舊面孔」。

貼文下方一票人敲碗，希望園方能修復停止營運多年的「蘇丹王大冒險」。網友留言，「跪求蘇丹王大冒險」、「還我蘇丹王」、「拜託修復蘇丹王」、「蘇丹王該修回來了吧」、「蘇丹王什麼時候要回來啊」。

網友提及的「蘇丹王大冒險」也是六福村代表性設施之一，斥資12億元打造，是一段長達4分鐘的中東歷險體驗，遊客須搭乘吉普車穿越鱷魚潭、巨蛇穴、死亡巨釜、木乃伊、沙漠、斷橋及噴火餓龍等刺激場景，但該設施已停止營運多年。六福村曾表示，「蘇丹王大冒險」原廠零件已停產，無法再維修運作，目前原場域正進行重新規劃。

