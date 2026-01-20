六福村「大怒神」沒了？業者解釋曝未來1動向 網友：難忘

生活中心／李紹宏報導

新竹六福村主題樂園乘載著許多人的回憶，也是不少學生畢業旅行必踩景點，其中有28年歷史的遊樂設施「大怒神」更是受歡迎。不過，業者今（20）日卻發文稱，「風雨中的告別，是為了更美好的重逢」，讓網友相當不捨，以為要和回憶說再見。對此，業者解釋，是要將大怒神重新彩繪，並調整燈光投影，希望能再繼續陪伴下一個28年。

六福村宣布，遊樂設施「大怒神」將重新彩繪，調整燈光投影。（圖／翻攝自六福村臉書）

六福村臉書粉專指出，從1998年到現在，大怒神已經陪伴大家整整28年。28年，是多少人的童年、青春、甚至是整個成長歷程。17層樓高的它，見證了多少尖叫、歡笑、眼淚和勇氣。它陪著台灣經歷過921大地震的搖晃、無數颱風的侵襲、八八風災的考驗。每一次天災之後，它依然挺立在那裡，繼續守護著每一個來到六福村的人。

因此，為了讓大怒神能繼續陪伴在大家身邊，即將為它重繪新的面容新的面孔,「同樣的刺激，更多的精彩」，也強調在施工期間，正常營業。至於大怒神的新面貌，將由網友決定，活動在1月22日截止。

對此，網友在底下留言，「我陪伴它度過了21個年頭、其間有好多好多精彩的故事悄悄發生、現在想想感觸很深啊！難忘」、「小時候坐過覺得好玩，長大再去坐覺得快嚇尿了」、「開放票選設計嗎？我投關公或媽祖像一票」、「大怒神很經典、笑傲飛鷹很酷～還是會想一直去坐」。此外，也有不少人紛紛敲碗「蘇丹王」回歸。

