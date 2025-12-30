六福村「禁帶外食、平板手推車」網炸鍋 急轉彎：檢查代替禁止

六福村主題樂園於28日發布的一項入園新規，意外引發輿論風波。（圖／東森新聞）





每逢假日，六福村主題樂園總是吸引許多家庭與親友相約遊玩，然而園方於28日發布的一項入園新規，卻意外引發輿論風波。



六福村原先公告，為提升園區公共安全，將禁止遊客攜帶「露營手拉車、平板手推車、行李箱及多功能收納車」入園；在飲食方面，除了嬰幼兒食品、飲用水及特殊需求飲食外，其餘外食一律禁止。

此規定一出，隨即引發大量網友不滿。不少民眾批評「連迪士尼樂園都沒有這麼嚴格」，更有人直言「問題不在推車，而是園區內食物價格過高」。隨著爭議持續延燒，六福村緊急發布修正公告，宣布針對露營手拉車與收納車等大型載具，將由「禁止入園」調整為「以檢查代替禁止」。雖然放寬攜帶限制，園方仍呼籲遊客在使用推車時，務必留意周遭環境以策安全。

