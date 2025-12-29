六福村「禁帶手拉車、禁外食」引反彈 政策急轉彎：檢查代替禁止

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

六福村於昨（28）日發布公告，為了提升公共安全，禁止遊客攜帶「露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車」等物品入園，同時禁止攜帶外食，新規定引發不少網友抗議。對此，六福村今（29）日緊急再公告「以檢查代替禁止」，開放遊客攜帶露營手拉車與收納車入園。

六福村今日緊急再公告「以檢查代替禁止」，開放遊客攜帶露營手拉車與收納車入園。（圖／翻攝六福村主題遊樂園臉書）

六福村28日在臉書發布最新公告，為了守護六福村遊客的安全，並考量園內動線順暢、公共衛生及食品安全，園區即日起配合公共場所安全管理政策，遊客不得攜帶「露營手拉車、平板手推車、行李箱、多功能收納車」入園，僅一般嬰兒推車不受影響。此外，除「嬰幼兒用品、飲用水、因醫療或特殊需求所需之飲食」外，也不開放攜帶外食入園。

公告一出，網友紛紛留言抱怨，「不……那只能轉戰別的遊樂園了」、「水樂園東西很多不能帶推車就得扛著了」、「貴又難吃還禁外食」、「覺得很不親子友善，請官方慎重考慮這樣的規定」、「如果要比照迪士尼或環球影城，那你們的硬體設施也要更好才是喔」、「建議園方全面不開放遊客入園，食安無虞、風險亦可歸零」。

對此，六福村園區今日再針對公共安全政策調整執行方向，「以檢查代替禁止」，開放遊客攜帶露營手拉車與收納車入園，並提醒民眾使用推車時留意周遭環境，勿占用公共空間或妨礙動線，以尊重其他遊客的權益，共同維護良好的遊園品質。

