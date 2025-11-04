六福村、關西六福莊超殺優惠！雙人票只要1,300元 還有免費第4人

年度旅遊界的最大盛事——ITF台北國際旅展，於南港展覽館隆重登場。六福旅遊集團攜旗下知名品牌，包括六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店與六福居公寓式酒店，於展覽館4樓M2408攤位展開為期四天的現場展售，推出全年最優惠的專案組合，吸引眾多旅遊愛好者前來搶購。

六福村：萬聖慶典驚喜價

六福村今年推出的「雙人套票」以1,300元的超低價46折優惠，邀請大小朋友暢玩全台最大萬聖慶典——墓碑鎮。這個全新造鎮的活動，斥資打造了〈亡靈終點站〉互動式舞台，並推出全新企劃的史詩級夜間大秀「禁忌獻祭：鐘聲下的亡靈召喚」。逼真的廢棄校車場景，搭配環繞式燈光特效，讓人彷彿置身於百年詛咒的鬼鎮現場，挑戰驚嚇指數的極限。每人只需650元起，即可暢玩六福村四大主題遊樂園，絕對不容錯過。

▲ 六福村推出優惠入園門票，最低每人只要650元，就能暢玩斥資重金打造全新造景的「墓碑鎮」夜間大秀。（圖／六福村）

關西六福莊：動物歷險記超值專案

亞洲第一座生態度假旅館——關西六福莊，推出「動物歷險記」專案，僅需34折的7,988元，即可享受三人入住剛果藍天客房一晚，並包含非洲探險遊戲島體驗及三客早餐。專案還提供寓教於樂的動物保育「福豚生態體驗」、經典獵遊之旅「草原歷險」，或連續兩日暢遊六福村三選一的選擇。2026年1月31日前入住，平/旺日入住還可升等到18坪的肯亞藍天客房，並享第4人入住不加價，平均每人只需1,997元。

▲ 關西六福莊三人入住含早餐，再享動物體驗或六福村門票，指定日入住享第4人免費住，平均一人只要1997元。（圖／六福村）

台北六福萬怡酒店：演唱會、球賽住宿首選

位於南港車站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，交通便利，距離台北大巨蛋僅10分鐘車程，台北流行音樂中心更是近在咫尺，是演唱會追星、熱血球迷看球的最佳選擇。線上旅展期間，透過萬豪旅享家預訂「Stay Leofoo, Earn More」專案，加價65++元即可獲得6,565點萬豪點數。住宿期間還提供房內Mini bar、特約停車場免費停車與無限次使用健身中心設施，並可累計萬豪旅享家房晚點數，預計將引發搶訂熱潮。

▲ 入住演唱會球賽首選、南港車站四鐵共構的六福萬怡酒店，萬豪旅享家限定專案，加65元++就送萬豪點數6,565點。（圖／六福村）

線上旅展同步開跑

除了現場展售，六福線上旅展也同步推出，即日起至2025年11月16日23:59，民眾可透過線上平台搶購優惠票券，為即將到來的跨年、春節假期做好規劃。這次的旅展不僅提供了多樣化的選擇，更以超值的價格吸引了眾多消費者，成為年度旅遊計畫的最佳選擇。

