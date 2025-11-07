六福村11月優惠來啦！醫護警消$599 風象$699 旅展限時特惠快搶

六福村主題樂園在11月起推出一系列精彩活動，邀請全台遊客一同參與「此生必訪的萬聖慶典－墓碑鎮」。從醫護警消的專屬感恩優惠，到星座玩家的專屬折扣，再到ITF台北國際旅展的限時票價，六福村以多元活動延續萬聖熱潮，打造年末最強遊園檔期。

▲ 六福村11月優惠！醫護警消$599、風火星座$699，國際旅展最低$650。（圖／六福村）

向英雄致敬：醫護警消專屬優惠

六福村特別於11月1日至11月30日推出「感恩醫護、警消英雄」活動，向辛苦守護社會的英雄們致敬。凡是醫師、警察、消防員及相關醫護人員，憑證入園即可享有每人599元的優惠價，並可攜帶三位親友同行，每位僅需799元。活動對象涵蓋中醫、西醫、獸醫、藥師、護理人員、警政署與消防機關人員、義警義消及相關科系學生，讓這些平日忙碌的英雄們能夠與家人共享難得的休閒時光。

星座玩家的好運季：風火星座專屬優惠

從11月至12月底，六福村為風象星座（水瓶、雙子、天秤）與火象星座（牡羊、獅子、射手）的遊客推出專屬優惠。只要出示身分證件，即可享有現場優惠票價699元，讓星座玩家們在這個季節裡點亮好運，盡情享受遊樂園的歡樂時光。

ITF旅展限時特惠：雙人套票超值登場

年度旅遊盛會ITF台北國際旅展於南港展覽館盛大登場，六福村推出超值「雙人套票」，只需1,300元，平均每人僅需650元。今年的萬聖慶典主題「墓碑鎮」再度引發話題，全新造鎮打造的「亡靈終點站」互動舞台與夜間大秀「禁忌獻祭：鐘聲下的亡靈召喚」，結合燈光、音效與百人遊行，為遊客營造沉浸式的驚悚體驗。

年末活動預告：黑色耶誕與跨年派對即將登場

隨著萬聖檔期延長至年底，六福村將於11月下旬推出「墓碑鎮–黑色耶誕」，並於跨年夜舉辦「暗夜新曙光跨年派對」。園區將結合日夜遊行、音樂表演與煙火秀，為遊客打造獨一無二的節慶體驗。園方預告，屆時將有一系列限定活動與驚喜登場，讓粉絲們充滿期待。

六福村的年末活動不僅豐富多彩，還充滿了對社會英雄的感恩與對遊客的貼心關懷。無論是想要享受驚悚的萬聖體驗，還是期待與家人朋友共享歡樂時光，六福村都將是您不容錯過的選擇。

