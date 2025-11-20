六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】

出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！

（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）

廣告 廣告

六福村（圖片來源：Getty Creative）

1. 六福村：12個菜市場名免費入園

◆活動期間：2025/11/22～12/28（每週六日限定）

◆優惠內容：

11/22(六)、11/23(日)：名字同字叫「家豪」、「雅婷」免費入園

11/29(六)、11/30(日)：名字同字叫「志偉」、「怡君」免費入園

12/6(六)、12/7(日)：名字同字叫「志強」、「淑芬」免費入園

12/13(六)、12/14(日)：名字同字叫「建宏」、「佳玲」免費入園

12/20(六)、12/21(日)：名字同字叫「冠宇」、「美惠」免費入園

12/27(六)、12/28(日)：名字同字叫「俊傑」、「欣怡」免費入園

◆注意事項：

陪同者 NT$799/人（最多3位）

限本人＋本國人適用

需出示身分證明文件（成人身分證、學童健保卡+戶口名簿）

僅限週六日使用

名字需同音同字，順序不能換

📌六福村旅遊資訊

◆營業時間：平日9:30～17:00、假日9:00～17:00

◆地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

台鐵中壢車站下車，並由前站出口至對面的亞通客運中壢北站，搭乘亞通客運5653線巴士，即可抵達「六福村主題遊樂園」。

高鐵新竹站下車，從車站大廳4號出口前往客運轉運站5號公車月台，轉搭乘新竹縣觀光2號公車(限假日行駛)。

◎自行開車：

國道一號(中山高)於52K機場系統交流道往國道二號往桃園鶯歌方向接國道三號南下，並從73K高原交流道下，沿指標行駛約2.1公里抵達「六福村主題遊樂園」。

國道三號(北二高)由73K高原交流道下，沿指標行駛約2.1公里抵達「六福村主題遊樂園」。

◆更多資訊：六福村主題樂園FB

六福村符合12個菜市場名字免費入園（圖片來源：六福村）

2. 蓋婭莊園：11月設籍5地區免費入園

11月到蓋婭莊園，一次開放「5地區」民眾出示證件即享免門票，把森林系美照拍好拍滿，一起來蓋婭莊園走走散心、享受限定好康！

◆活動期間：2025/11/1～2025/11/30

◆活動條件：身分證件設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，符合以上『其一條件』，即可免費入園！（需出示證件正本，翻拍無效）

📌蓋婭莊園旅遊資訊

◆營業時間：8:30～17:30

◆地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

-高鐵雲林站直接轉乘計程車至蓋婭莊園；若是高鐵嘉義站，可轉乘公車109號至「嘉義大埔美精密機械園區服務中心」，步行約15分鐘即可抵達

-嘉義大林火車站後直接轉搭計程車。

◎自行開車：國道3號前往大林鎮的中興路三段／162縣道，從國道3號的梅山出口下交流道，繼續走中興路三段即可抵達

◆更多資訊：蓋婭莊園FB

11月蓋婭莊園設籍5地區免門票（圖片來源：蓋婭莊園）

3. 佐登妮絲城堡：12歲以下免費入園

11月城堡入園活動，帶著孩子來台灣最大巴洛克城堡，萌熊打卡點、夢幻場景拍不停，一起開啟夢幻親子時光。

◆好康活動：12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊

📌佐登妮絲城堡旅遊資訊

◆營業時間：9:00～17:30

◆地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號

◆電話：05-2919300

◆交通資訊：

◎大眾運輸：

嘉義高鐵站搭乘計程車(約45分鐘車程)，於大埔美園區三路15號下車

大林火車站搭乘計程車(約15分鐘車程)，於大埔美園區三路15號下車

◎自行開車：國道3號梅山交流道下前往中興路三段右轉往西，於大埔美園區三路左轉，往前開3分鐘抵達佐登妮絲城堡

◆更多資訊：佐登妮絲城堡FB

4. 雅聞湖濱療癒森林：免費入園、免費停車

即日起至12月10日全台最大玫瑰花園「雅聞湖濱療癒森林」秋冬玫瑰季，免費對外開放參觀，欣賞玫瑰花牆、歐式花廊。

◆好康活動1：入園免費、停車免費

◆好康活動2：雅聞湖濱套印體驗活動

加入LINE好友，按讚「雅聞湖濱療癒森林粉專」

出示畫面，即可免費獲得「印象花園明信片」乙張

將明信片插入卡匣，依照印章上方數字順序蓋章即可完成「雅聞湖濱花園明信片」套印

◆更多資訊：雅聞湖濱套印體驗活動

📌雅聞湖濱療癒森林旅遊資訊

◆營業時間：8:30～17:00

◆地址：台南市後壁區上茄苳里12-66號

◆交通資訊：

◎大眾運輸：高鐵嘉義站→於高鐵2號出口搭乘公車(黃9高鐵嘉義站至新營班車)可直接抵達→雅聞湖濱療癒森林站下車即到達。

◎自行開車：

國道1號前往水上交流道(272K嘉義系統轉台82線)從台82線的水上出口下交流道，轉台一線即可到達

國道3號前往水上交流道(300K水上系統轉台82線)從台82線的水上出口下交流道，轉台一線即可到達

◆更多資訊：雅聞湖濱療癒森林FB

雅聞湖濱療癒森林免費入園還有套印體驗活動（圖片來源：雅聞湖濱療癒森林）

5. 故宮南院：免費時間、資格一次看

故宮南院擁有70公頃園區，博物館建築由姚仁喜建築師設計。每年元旦、元宵節、5/18國際博物館日、9/27世界觀光日及10/10國慶日都開放免費參觀，此外，還有其他免費參觀0元票的資格。

◆故宮南院免費＆優惠票價優惠：

◎免費票0元資格：敬老優惠65歲以上者（本國籍）假日免費。（優惠期間自即日起～114年12月31日止）

◎憑證明文件至售票處兌換免費參觀券：

年齡未滿18歲者（不分國籍）。

65歲以上者（本國籍）平日免費。

身心障礙者及其陪同者一人（不分國籍）。

本國學生。（持「教育部立案學校有效學生證」者）。

美國博物館協會(AAM)、國際博物館學會(ICOM)會員。

持中華民國博物館學會會員證者。

志工憑本國「志願服務榮譽卡」者。

嘉義縣市居民下午15:00後免費兌票（至114年12月31日止，憑「國民身分證」）。

◎開放免費參觀節日：1月1日元旦、農曆1月15日元宵節、5月18日國際博物館日、9月27日世界觀光日 、10月10日國慶日。

◎博物館聯盟優惠：持國立海洋科技博物館、國立臺灣科學教育館、國立臺灣博物館、國立歷史博物館、國立臺灣歷史博物館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館、國立臺灣史前文化博物館，任一館當年度門票票根、會員卡，即可享本院（含南部院區）門票8折優惠。

◎蒜頭糖廠五分車：憑蒜頭糖廠五分車當日車票票根或購票證明，即日起至114年12月31日期間，提供參觀券票價8折優惠

◎故宮第一、二展覽館展覽聯票資訊：

持大都會博物館名作展門票票根（紙本或電子）購買第一展覽館普通參觀券、外籍團體參觀券、優惠參觀券，可享八折優惠。

憑第一展覽館有價票券（紙本或電子），於現場購買大都會博物館名作展，享優待票新臺幣450元。

📌故宮南院旅遊資訊

◆營業時間：週二～週五9:00～17:00、週六～週日9:00～18:00、週一休館

◆地址：嘉義縣太保市故宮大道888號

◆交通資訊：

◎高鐵：高鐵站【2號出口】搭乘公車客運

1.於BRT月台(往朴子)搭乘BRT(7212)至故宮南院(1館接駁站)下車 ►時刻表

（※114年12月31日止，於故宮南院及文化中心(檜意森活村)站點上車或下車之乘客或搭乘高鐵旅客，皆可免費搭乘）

2.搭乘106、166、7235至故宮南院站(大門)下車；或搭黃9至故宮南院站(1館接駁站)下車

3.搭乘105至故宮南院北站下車，下車後步行約20分鐘抵達博物館入口。

◎火車：嘉義火車站前站出口

1.搭乘台灣好行106至故宮南院站下車

2.搭乘7303、7320、7326至故宮南院北站，下車後步行約20分鐘抵達博物館入口。

◆更多資訊：故宮南院

故宮南院（圖片來源：Getty Creative）

資料來源：六福村、蓋婭莊園、佐登妮絲城堡、雅聞湖濱療癒森林、故宮南院

資料整理：Vinge

👉 想看更多好吃好玩推薦歡迎加入粉絲團！