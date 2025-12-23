六福獲選棲蘭及明池遊憩設施ROT案最優申請人 最快明年3月營運

六福集團總裁賴振融。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕六福旅遊集團(2705)昨(23)日宣布，參與國軍退除役官兵輔導委員會「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」，並獲選為最優申請人。六福指出，將攜手公部門及學術單位共同投入經營，未來將以「全台最完整的生態保育區」為核心目標，預計最快於2026年3月正式營運，同時，整合集團既有資源，全面布局「台灣北橫生態金三角」，擴大集團經營版圖，挹注未來三十年長線營收成長的重要動能。

六福說，「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」基地面積超過130公頃，涵蓋棲蘭森林遊樂區、素有「北橫明珠」之稱的明池森林遊樂區，以及亞洲最大規模的神木園，基地位於宜蘭縣大同鄉，距離台北市區僅約1.5小時車程，預計最快於2026年3月正式接手營運。

六福旅遊集團總裁賴振融表示，六福秉持著對消費者與員工的高度責任。接手後，集團將逐步升級當地設施，並以「不停工、不中斷服務」為原則，提供安全及穩定的服務；在人力與職場面向，六福強調既有園區員工將「從優留任」，並同步享有集團優於業界水準的完整福利制度，包括員工持股信託、住宿與餐飲優惠，以及系統化的專業培訓與職涯發展機制，展現企業長期經營與永續用人的承諾。

六福指出，「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」也將串聯六福位於關西的六福村，形塑一條由城市延伸至山林，從低海拔到中高海拔霧林帶的完整生態旅遊廊帶，再加上六福位於台北南港，具四鐵共構交通優勢的六福萬怡酒店，形成「台灣北橫生態金三角」，可說是有效擴大集團經營版圖，且釋挹注未來三十年長線營收成長的重要動能。

六福旅遊集團持續擴大資產版圖與營運布局，除位於松江南京商圈的「六福酒店式商辦大樓」預計於2026年完工外，亦同步放眼海外，積極評估具潛力的投資標的，逐步擴展國際事業版圖。

