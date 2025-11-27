六興宮建廟200年！泥塑王得祿神像入神 明年媽祖生正式亮相

今年正好是六興宮建廟200周年，也是王得祿256歲聖誕，廟方特別請泥塑藝師張瑞益塑出一尊王得祿神像。(呂妍庭攝)

嘉義縣溪北六興宮供奉的正黑面三媽，原本是王得祿將軍在溪北自宅供奉的神尊，為感謝媽祖保佑，王得祿當年集結附近6個村莊，創建溪北六興宮，今年正好是六興宮建廟200周年，也是王得祿256歲聖誕，廟方特別請泥塑藝師張瑞益塑出一尊王得祿神像，27日完成祭拜儀式後，舉行「入神物」科儀，由於泥神像只是初胚，明年媽祖生將正式亮相，未來將供奉在六興宮正殿供信眾參拜。

六興宮指出，正黑面三媽原本是王得祿自家供奉的神明，因先後平定嘉義地區張丙之亂、沈知之亂，王得祿晉加太子太保榮譽，當時為叩謝三媽庇佑，王得祿將軍與附近6個村莊創建溪北六興宮，如今六興宮不但是全台黑面三媽的祖廟，廟內還奉有王得祿將軍及其後代子孫長生祿位共96面，極具歷史價值。

廟方特地選黃道吉日，舉行入神科儀，包括王得祿後代也派代表出席。(呂妍庭攝)

各界完成祭拜後，由道士將「入神七寶」放進神尊中，象徵賦予靈性。(呂妍庭攝)

入神七寶包含金、銀、銅、鐵、錫、珍珠、瑪瑙等物品。(呂妍庭攝)

廟方特地選黃道吉日，舉行入神科儀，過程莊嚴。(呂妍庭攝)

完成入神儀式後，道士和泥塑藝師張瑞益將神像的頭擺放回去。(呂妍庭攝)

入神科儀舉行前，廟方請參與256歲聖誕相關活動的信眾蓋手印在泥板上，將收藏在廟裡。(呂妍庭攝)

六興宮今舉行王得祿神像「入神物」科儀，地方各界都來參與。(呂妍庭攝)

六興宮今舉行王得祿神像「入神物」科儀，地方各界都來參與。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

道士將「入神七寶」放進神尊中，象徵賦予靈性。(呂妍庭攝)

六興宮主委江筱芃表示，她10多年前接主委後就一直想幫王得祿塑神尊，但神明指示等六興橋整建完成再進行，如今大橋已完成，在建廟200周年之際，塑像更具意義。

江筱芃說，欣逢建廟200周年暨王得祿將軍256歲聖誕，這次以道教、佛教科儀呈現慶典，特別取名「得祿妙哉」，由於黑面三媽是王得祿將軍的守護神，六興橋民國112年完工通車後，媽祖就指示雕塑王得祿神尊，並加入橋梁動土典禮的金沙和成泥製作，代表人神共榮。

張瑞益近日完成王得祿神像初胚，廟方特地選黃道吉日，舉行入神科儀，包括王得祿後代也派代表出席，嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷、新港鄉長葉孟龍等各界完成祭拜後，由道士將「入神七寶」放進神尊中，象徵賦予靈性。

翁章梁說，王得祿將軍與溪北六興宮關係密切，六興宮滿200周年，在媽祖的指示下雕刻了一座王得祿泥塑神像，今天懷著感恩的心情，透過入神儀式賦予靈性與神力，盼此處香火保佑嘉義縣平順、保庇爐下眾子弟，尤其拜完出來後更下起毛毛細雨，瑞雨就是財，有祥和之意，很榮幸參與歷史性的活動。

