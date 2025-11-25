六親等禁婚擬放寬改「四親等」 學者轟：當然該修

高雄一對結婚6年的夫妻，因發現雙方外祖母是親姊妹，屬於「六親等」旁系血親，導致婚姻被法院判決無效。（示意圖／達志影像）

高雄一對結婚6年的夫妻，因發現雙方外祖母是親姊妹，屬於「六親等」旁系血親，導致婚姻被法院判決無效，引發爭議。立法院法制局提出研析報告，建議檢討現行旁系血親禁婚的範圍，研議修正限縮至「四親等」以內，以符社會現況。對此，學者也認為「當然該修！」

政治大學法學院副教授劉宏恩昨（24）日在臉書發文指出，每年他在課堂上講到民法983條禁止結婚的親屬範圍的規定，都會強烈加以抨擊，甚至認為它的禁止範圍過大，已經到達｢違憲」的地步。

廣告 廣告

劉宏恩透露，六親等表兄弟姊妹結婚無效的規定，是從民國87年｢忽然｣開始的，有立法委員突然提案修正，在沒有充分討論、沒有實證數據顯示「六親等表兄弟姊妹結婚到底造成什麼問題」，就把近70年來都允許的規定予以禁止，他認為這已經構成恣意性的立法，而且也違反比例原則。

劉宏恩認為，若擔心優生問題，但誰規定結婚就一定要生小孩，那不生小孩的遠親間情侶，法律究竟憑什麼、有什麼必要讓他們婚姻一律無效？他希望擔心優生學問題的人拿出數據來，證明民國87年之前長達近70年，台灣因為六親等旁系血親結婚而畸形胎或罕病的病例。

劉宏恩進一步提到，世界上所有堪稱先進的法治國家，都沒有禁止到六親等這麼遠，同時也要反對者拿出數據證明：「這些國家的優生或近親畸胎問題比台灣嚴重」。

劉宏恩並表示，就算有微小風險的優生學問題，只要透過婚前或產前遺傳檢查便可以發現，以台灣目前的醫療技術與遺傳檢查的施行可能性，明明就有侵害婚姻自由較小的手段可以應用，不解：「為什麼要採取到完全禁止同輩分的六親等遠親結婚、使之結婚根本無效的最強烈終極手段？」

至於外界擔心允許六親等內旁系血親結婚，會有長輩嫁娶晚輩的亂倫問題，劉宏恩覺得只要立法技術上加個「同輩分｣3個字就可解決，不懂要拿來做為繼續禁止六親等表／堂兄弟姊妹結婚的理由。

【看原文連結】