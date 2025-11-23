六親等禁婚擬放寬／不知是近親…有人婚姻遭判無效

我國民法規定六親等內不得結婚，不少婚後才驚覺是近親，法院只能判決婚姻無效，不過苗栗有名男子因懷疑陸配妻子外遇，主張兩人屬六親等要求確認婚姻無效，法官以中國大陸限制是「三親等以內」，國內立法有改善空間，反而駁回告訴。

高雄市張姓女子二○○七年三月與張姓男子登記結婚後，張女同年四月突然收到戶政事務所通知，兩造是六親等內旁系血親，依民法不得結婚，應予撤銷。張女發函告知應待法院判定，結婚登記仍遭撤銷，張女提起請求確認婚姻關係存在訴訟。

廣告 廣告

張男則供稱，張女的曾祖父、曾祖母是他的外曾祖父、外曾祖母，兩造確為六親等內旁系血親關係，依民法第九八三、九八八條規定，結婚自屬無效，無待法院判決。由於雙方均是國民，高雄地院認定，張女的請求為無理由，判決駁回。

然而，苗栗縣一名男子懷疑陸籍配偶外遇，二○○六年提告主張，他與妻子二○○五年三月在大陸地區結婚，原本就知道雙方有親戚關係，但認為血親關係較疏遠，但妻子來台後未與他發生性行為就懷孕，經他確認兩造是旁系血親六親等，依民法請求確認婚姻無效。

苗栗地院指出，兩岸人民關係條例第五十二條第一項「結婚或兩願離婚之方式及其他要件，依行為地之規定」，兩造應適用大陸地區法律。法院認為，依大陸地區法律，非三代以內的旁系血親關係應允許結婚，不過法院須依職權考量有無違反台灣公共秩序或善良風俗，依我國學說如大法官戴東雄提出，民法規定六親等內禁婚範圍限制過嚴，立法上有改善空間，宜禁至四親等內為宜。

法院審酌，參酌日本、瑞士民法均僅禁止旁系血親三親等內結婚，顯見大陸地區規定未違反台灣公共秩序或善良風俗，結婚亦未違反行為地規定，駁回告訴。

【看原文連結】

更多udn報導

明顯溫度差？高市熱情擁抱義總理 與李強疑｢眼神交會｣

失業男撿提款卡6小時爽領18萬 失主報案他下場慘了

普發1萬變9千 ATM直接｢吃掉1千｣銀行回覆讓他崩潰

毀容式演技？宋茜只會瞪眼、情緒生硬 男主角慘成路人