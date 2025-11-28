六親等禁婚放寬？ 石崇良：遺傳性疾病需科學評估

修法六親等禁婚放寬？衛福部長石崇良今（28日）表示，是否造成遺傳性疾病需科學評估。（圖：衛生福利部臉書）

立法院法制局日前提出議題研析報告指出，建議主管機關參酌德國、日本等立法例，研議將旁系血親禁婚的範圍適度限縮至四親等以內的可行性。衛福部長石崇良今（28日）在立法院施政總質詢前受訪表示，這涉及專業討論，現在是少子化時代，會不會因為放寬親等禁婚，造成遺傳性疾病增加需要更多科學評估。

六親等禁婚是否該放寬？朝野看法不一。國民黨立委吳宗憲表示，旁系血親六親等內不得結婚，是基於優生學的概念，早期社會考量確實有其必要性，如今時代已經不一樣，基因檢測已經很精確「確實可以考慮是否借助生物科技的方式來適度放寬」；民眾黨立委林國成表示，台灣社會過去較為封閉，六親等以內確實常聯繫，隨著時代轉變，很多人未必熟知親屬狀況，近親禁婚限縮為四等親符合時代潮流，他個人對此表達樂觀其成，建議立法院啟動相關修法，否則如果造成非婚生子女等狀況，影響相關權益，非常殘忍。

不過，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，法院針對個案判決，不能一概而論，民法事涉人民各種關係，修正必須格外慎重，如果要對相關修法進行討論，包括法務部、司法院都要表達意見，如果僅憑法制局報告就要啟動修法言之過早，任何修正都要非常慎重。

根據民法，血親親等計算，直系是由從自己往上或往下數，一世為一親等，指祖父母、外祖父母、父母親、子女此類親屬關係；旁系則是指直系以外親屬，親等計算方式由自己往上數到同源直系血親，再數到對方。