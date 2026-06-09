六角、聯發國際寫最旺5月營收 手搖飲壯大餐食陣容

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（中央社記者江明晏台北9日電）手搖飲業者營運動能升溫，六角國際與聯發國際5月及前5月營收同步改寫歷年同期新高，展現茶飲市場需求暢旺及全球展店效益發酵，兩家公司也積極跨足餐飲，壯大更完整的餐飲版圖，增添成長動能。

六角國際今天召開2026年股東常會，會中承認盈餘分配案，全年合計每股配發現金3.5元。

六角2025年每股盈餘（EPS）1.09元，六角指出，自2025年第2季進行海外市場體質優化與組織調整，並受益於併購翰林茶館，及旗下王座國際併購「養心餐飲」效益逐步發酵，同時台灣直營門市積極展店挹注，帶動營收與獲利同步提升，推升去年第4季EPS達0.81元，創近4季新高。六角今年首季稅後淨利年成長328.93%，每股稅後盈餘（EPS）1.1元，單季獲利已超越2025年全年。

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六角表示，隨氣候漸熱，全球手搖茶飲市場進入傳統旺季，既有門市業績持續成長，加上5月推出首間「新茶太」概念店，進駐台北伊通商圈，5月合併營收4.35億元年增24.29%；累計前5月合併營收22.08億元，年增率37.03%，5月與前5月合併營收雙創同期新高。

展望未來，六角表示，今年國內品牌將持續展店，直營門市店數挑戰200家，海外市場除穩定發展東南亞與澳洲市場外，也持續推動歐洲與北美市場布局，並以台灣作為品牌孵化與升級核心基地。

此外，王座表示，將持續推動多品牌展店策略，維持每年8至10家新門市展店節奏，同時深化海外市場布局。其中「段純貞」澳洲首店已於5月開幕，YACHE韓式蔬食規劃進軍馬來西亞市場。

聯發國際今天舉行股東會，2025年度共發放現金股利3.3元。聯發國際同步公告5月營收1.05億元，年增6.9%，累計前5月營收5.01億元，均創歷史同期新高。

聯發國際表示，新時尚茶飲品牌UG今年上半年全球分店可達到80店，其中包括台灣70家、北美6家、香港3家及馬來西亞1家，台灣挑戰今年達到百店；Sharetea歇腳亭品牌全球據點突破500多家門店，後續也將持續深耕北美、亞洲、澳洲、印度等市場。

聯發國際著墨餐食事業，日前已成立餐食事業公司，由具多年國際連鎖餐飲品牌經驗的詹憶雯擔任餐食事業總經理，首發將聚焦南洋餐食的賽道，以「容易複製、快速發展、易帶出海」作為發展方向，餐食事業目標3年內達成100店規模，搶攻區域連鎖市場。聯發國際也邀具多年國際事務及餐飲經驗的趙士豪加入團隊，擔任海外事業部總經理。

聯發國際董事長鄭凱隆表示，下一階段的成長布局，不再只是茶飲企業，而是以茶飲、餐食、海外市場與供應鏈平台為核心的餐飲品牌國際化平台，對未來5年成長充滿信心。（編輯：楊蘭軒）1150609