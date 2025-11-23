六軍團憲指部「副連長狠咬女下士8口」遭勒退 拘役40日

桃園一名憲兵副連長日前因工作不滿，竟對女下士左前臂連咬多口，造成傷害，被勒令退伍。法院審理後，判決拘役40日，緩刑2年。

根據法院判決書揭露，阿方（化名）在2023年初至7月期間擔任陸軍第六軍團憲兵指揮部憲兵副連長。事發於去年5月底，阿方原本是對另一名下士的業務疏失感到不滿，卻將怒火轉向在桃園市中壢區龍勝營區內同辦公室的女下士小圓（化名）。

小圓擔任警務士，負責調度輪車及人事等業務。當時阿方突然失控，張口就朝小圓左前臂狠咬7至8次，導致她左側前臂出現明顯挫瘀傷害。受到驚嚇的小圓立即提出申訴，並就醫取得診斷證明。

事後調查中，阿方坦承犯行，且現場監視器畫面清楚記錄了整個過程。檢方指出，阿方擔任軍職長達6年，長期受國家栽培，卻利用職權傷害同袍，嚴重敗壞軍紀，損害軍官在軍中的領導統御形象。

桃園地方法院審理後認定，阿方身為公務員，假借職務上權力犯下傷害罪。考量到阿方事後態度良好並與小圓達成和解，法院最終判處拘役40日，緩刑2年。

