六輕麥寮燃煤機組月底全數除役 六接工程19日動工

麥電公司今在雲林縣府進行液化天然氣接收站及燃氣複循環發電機組工程的規畫、進度、安全管理報告，縣長張麗善親自主持。（周麗蘭攝）

麥寮六輕工業區內麥寮汽電公司的燃煤機組即將於本月底全數除役，俗稱「六接」的液化天然氣接收站及燃氣複循環發電機組工程，將於本月19日動工。麥電公司今（11日）在雲林縣府報告指出，因應台灣多地震，採用安全性最高、耐震、防洩漏的雙圓拱頂儲槽，管線也有遮斷閥，收站儲槽與周邊敏感點的距離亦均超過3公里。縣長張麗善則呼籲台塑企業調整電業回饋金分配，強調目前縣府僅 9.6％ 的比例過低，應提高至 30％。

麥電公司原有3座燃煤機組，已除役2座，剩餘1部將於本月底合約期滿走入歷史。台塑企業19日將動土興建俗稱「六接」的液化天然氣接收站及燃氣複循環發電機組，工程期程約5年，預計2029年12月底供電。

縣長張麗善強調，關於麥電的電業金分配方式，台塑企業與縣府之間應有更公平的分配機制。（周麗蘭攝）

多位縣議員在上月總質詢期間對「六接」安全性表達擔憂，麥電公司今特別在縣府進行接收站規畫、進度、安全管理報告。縣長張麗善親自主持，縣議員陳永修、林深、張維心、吳蕙蘭、陳乙辰、王鈺齊等議員出席聆聽並提問。

麥電工程師簡報指出，接收站將設置於麥寮港「南4」碼頭，可泊靠26萬公秉的液化天然氣運輸船；第一期將建置2座16萬公秉的儲槽，並以5公里輸氣管線將天然氣送至發電機組。

麥電公司說，由於台灣地震頻繁，儲槽採用雙圓拱頂結構，內槽頂板使用4.5 公分厚的鎳鋼板，外槽則以7公尺厚預力混凝土牆打造，並配置內外槽洩漏偵測器，如遇洩漏或火災狀況，將啟動遮斷閥立即截斷輸送。

主要燃氣輪機由德國西門子提供，儲槽由川崎重工規畫與施工。麥電公司強調，在台塑企業完整管理體系下，可確保工程如期完成並投入運轉。

議員們多關切火災、爆炸風險，以及員工與周邊居民的逃生計畫。麥電公司回應，液化天然氣以低溫保存，輸送時僅加熱至510度，爆炸僅可能在汽化階段發生。全球48個進口國、468座接收站經驗顯示，儲槽相關設施已使用逾60年，尚無儲槽爆炸案例。

至於儲槽與醫院、國小等敏感地點的距離，麥電公司表示，參考日本、韓國、義大利、美國等國案例，距離介於360至670公尺不等，麥寮接收站儲槽與周邊敏感點距離皆超過3公里。

張麗善提出4點結論：一、提升廠區安全與救災能力；二、強化天然氣外洩偵測系統；三、碼頭工程一次到位；四、增加縣府所分配的電業回饋金。

她表示，雲林縣府自麥電取得的電業回饋金每年不到1000 萬元，轉供天然氣後，麥寮鄉公所分得40％、府僅 9.6％、彰化大城鄉 0.4％，其餘 50％歸台塑公司取得。縣府與台塑企業之間應有更公平的分配機制，縣府比例至少應提高至30％，並請台塑公司重新檢討。

