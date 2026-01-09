六都僅剩新北沒全面免費！侯友宜：須仔細盤整與規畫

新北市長侯友宜9日上午受訪指出，46億元經費會逐年增長，面對這種狀況，一定相對會排擠到其他教育預算，所以必須要做好盤整及詳細規畫。（高鈞麟攝）

台北市長蔣萬安日前宣布今年9月起北市營養午餐免費，台南市長黃偉哲9日上午重炮抨擊蔣萬安「無差別不排富」，形同政策買票，下午黃竟態度大轉彎，宣布南市跟進。六都僅剩新北市未全面免費，目前新北市仍維持一貫說法，「全面免費預估將編列46億元，勢必排擠其他教育預算，因此必須仔細盤整與規畫。」

新北市長侯友宜9日上午受訪指出，新北市自100學年度開始全面補助弱勢學生營養午餐免費，至於營養午餐全面免費，預估需編列46億元，等於吃掉1年的特教經費，也與校舍改建、硬體建設經費相差無幾，尤其占了業務費四分之一。而且46億元經費會逐年增長，面對這種狀況，一定相對會排擠到其他教育預算，所以必須要做好盤整及詳細規畫。

侯友宜表示，對家長來說，他們希望能夠減輕負擔；對學生來說，他們希望能夠有多元的選擇，能夠吃得健康、吃得更好。「我們有很多的困難，但是一定會做出對孩子們最好的選擇」，新北市會做好適時調整的態度。

