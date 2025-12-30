六都及新竹總銷年減近2成 分析：2026房市續低迷

（中央社記者何秀玲台北30日電）591新建案統計，2025年六都及新竹地區推案總銷金額達新台幣2.14兆元，年減近2成，為近6年首見跌勢。591新建案總編輯李忠哲表示，今年下半年已是房市谷底，但建商普遍「讓利不讓價」，若政策不鬆綁，預估2026年房市延續低迷態勢，買賣方「無人是贏家」。

數字科技旗下591新建案今天舉辦年終媒體交流會。李忠哲指出，目前市場雜訊滿天飛，區域房價分歧擴大，一方面有超漲蛋白區的新案降價求生，另一方面卻有蛋黃區個案再創高價，業者去化阻力也持續擴大，今年平均週來客組數約12組。

他分析，今年建商以讓利不讓價為共識，因市場目前未全面崩盤，大型建商主要透過送家電和優付方案等方式撐住價格水平；中小建商則採取暫緩推案或降價等方式應對。

買方結構也出現大洗牌，首購族群占比首度突破5成創新高，但投資客群在政策衝擊下，今年僅剩7%。

李忠哲指出，去年新青安房貸帶動房市熱況，買方多到讓建商得靠預約篩選，新案3個月內拚完銷是常態；今年在半年內能賣3成就算及格，成為目前房市最佳寫照。

展望2026年房價，他認為，2025年下半年已是房市谷底，若央行遲不鬆綁政策，加上整體經濟局勢和今年一樣，建商大者恆大，價格仍不太容易出現鬆動。

不過他預估，先前在台南及高雄超漲的蛋殼與蛋白區房價，2026年可能修正5至10%；觀察雙北，台北市因供給量少，價格推估變動不大，新北市反而會出現有感漲幅，精華地區可能有5至10%，甚至20%漲幅，但外圍如淡水等供給量大的重劃區，建案面臨嚴峻去化考驗，議價空間恐逐步擴大。（編輯：楊蘭軒）1141230