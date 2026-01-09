六都只剩新北未跟進營養午餐免費 侯友宜：審慎評估避免資源排擠

新北市長侯友宜。 圖：新北市政府提供（資料照）

[Newtalk新聞] 自從台北市長宣布公私立國中小午餐全面免費後，其他縣市也跟進，目前六都只剩新北市未跟進。面對要不要跟進，新北市長侯友宜今（9）日表示，營養午餐全面免費，預估大概要編列46億元，而市府會做好盤整，期待在營養午餐免費這部分，中央跟地方要有一個統一的規劃，新北市也會做好配套的措施，再做完整的報告。

侯友宜表示，如果營養午餐全面免費，預估大概要編列46億元，而這等於吃掉一年的特教經費，也跟新北的校舍的新改建，以及硬體建設的經費相差無幾，尤其占了業務費的四分之一。在這種狀況下一定會排幾其他項目，所以必須做好盤整，還有詳細的規劃。

他表示，對家長來說他們希望能夠減輕負擔，對學生來說他們希望能夠有多元的選擇，讓他們能夠吃得健康、吃得更好。所以新北市會做好適時的調整，讓孩子們能夠在吃得健康，以及食的教育，能夠讓他們安心的在校園裡面成長。

至於財源問題，侯友宜表示，統籌分配款這段時間有增加，但是相對的一般性補助款，中央有給錢也扣了錢。所以在整體總體預算上，會做好整個盤整，更期待在營養午餐免費這部分，中央跟地方要有一個統一的規劃，新北市也會做好整個配套的措施，再跟市民完整報告。

新北市教育局長張明文說明，營養午餐「全面免費」屬於社福行政策，需要長期且穩定財源支撐，但關鍵在如何在有限資源下，同時兼顧孩子的教育公平與整體資源效益，讓排擠效應降到最低。

張明文指出，目前新北市公私立國中小營養午餐每餐經費約70至75元，其中家長約負擔55至60元；全市學生約32萬2,669人。依現行學生數推估，若全面實施免費營養午餐並維持既有供餐品質，每年所需經費約46億元，且屬必須年年編列的經常性支出，並非一次性投入。

教育局說明，新北市學生數為全國最多，教育預算規模亦相對龐大，因此同樣的經費政策在新北市所承受的財政壓力，明顯高於其他縣市。以教育局年度預算約755億元為例，扣除502.38億元人事費及51.55億元校舍、設備等資本門支出後，約200億元教育業務推動經費已涵蓋多項長期支出，包括學前教育94.5億元、特殊教育7億元、高中職免學費補助19億元，以及技職、社教等項目。若再新增每年46億元營養午餐經費，將占教育業務推動經費約四分之一，支出規模僅次於學校辦公費用，對整體教育財政結構勢必造成長期影響。

教育局強調，上述既有投入皆為長期且穩定的教育支出，是維持學生基本學習與生活品質的重要基礎。因此，評估新增營養午餐經費時，市府必須回到整體教育預算結構，審慎盤點財政承擔能力，避免單一政策調整排擠校園建設、教學支持與學生照顧等既有體系運作。市府將在精打細算、量力而為並降低排擠其他教育資源的前提下，持續審慎評估相關經費配置，以確保教育發展穩定、學生照顧不中斷。

