六都唯一未跟進！蘇巧慧喊「免費營養午餐只是地板」 揭與團膳業者溝通結果

蘇巧慧強調，她若當選新北市長，除了免費營養午餐，還要讓孩子吃得更好。李政龍攝



營養午餐近期成為政壇焦點，不少縣市陸續宣布，不過六都之中，僅新北市未跟進。民進黨提名新北市長參選人蘇巧慧曾說若當選也會執行，她今（1/10）受訪時表示，曾跟很多團膳業者討論，認為「免費」只是地板，不是天花板，如果能當選市長，還會提高品質，讓孩子吃得更好。

蘇巧慧今天到中和枋寮市場掃街，媒體問她，免費營養午餐政策被藍白痛批，民眾黨主席黃國昌更質疑是「偽善」，蘇回應，對新北市來說這個政策確實負擔很大，但是這次國民黨立委傅崐萁主導的新《財劃法》修法，讓新北市的人均只剩下台北市的二分之一，甚至是從六都最低現在變成全國最低，新北市民情何以堪？

新北市府先前表示，免費營養午餐每年經費46億元，會占教育經費的四分之一，蘇巧慧說，新北市人口最多，孩童也最多，營養午餐免費確實負擔很大，但是當桃園市、台北市都做出這樣的政策，基北北桃生活圈當中，新北市的孩子也應該有一樣的權益。

蘇巧慧提到，她和很多團膳業者討論，自己很贊同他們的意見，免費其實只是地板，不是天花板，眾人應該討論怎麼讓孩子能夠吃得更好、更營養，這些日後都可以一起努力。因此未來如果當選市長，除了免費，還要提升品質，精進供餐制度。

