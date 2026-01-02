六都土地現值 台南漲最多

各縣市昨（1）日公告土地現值及公告地價，以六都與新竹縣市來看，2026年僅台北市下跌0.31％，其餘直轄市皆漲，又以台南市現值漲4.42％最多；兩年調整一次的公告地價，則六都全漲，又以新北市漲9.54％最多。

以土地現值來看各縣市「地王」，多為老面孔，僅台南市「地王」換人，由新光三越新天地店首度拿下。

「公告土地現值」是土地移轉及設定典權時，審核土增稅的依據；「公告地價」則是土地所有權人申報地價參考，也是核課地價稅的依據，每兩年調整一次。依規定，各縣市地價及標準地價評議委員會應於年底前完成評定，並於隔年元旦公告。

台北市過去一年整體不動產市場呈「量縮價微跌」格局，據台北市公告，2026年公告土地現值較2025年下跌0.31％、公告地價則較2024年上漲3.9％。「北市地王」由台北101大樓持續蟬聯，公告土地現值每坪約698.2萬元，第13度站上全國地王寶座。

北市是六都當中，土地現值唯一下跌的直轄市，北市地政局表示，經地價評議委員會考量最近一年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均調幅為下跌0.31％，主因住宅區段下跌0.58％。

新北市2026年公告土地現值漲3.9％、公告地價則較2024年漲9.54％，坐落新板特區的板信商業銀行雙子星總部大樓，公告現值換算每坪約267.8萬元，連17年蟬聯新北市地王。

桃園市2026年公告土地現值平均漲1.88％、公告地價平均漲7.7％，地王由桃園區中正路與復興路口的站前土地以每坪162萬元蟬聯。

台中市2026年公告土地現值平均上漲1.26％，為連六年調漲，「全台百貨店王」台中新光三越以每坪238萬元、20度蟬聯台中「地王」。

高雄市2026年公告土地現值平均上漲1.21%、公告地價平均調幅4.32％，高雄地王由高雄大遠百13度蟬聯，公告土地現值每坪195萬元。

台南市2026年公告土地現值調升4.42％、公告地價調升7.55％，台南地王今年出現變動，新光三越新天地店以每坪約115.7萬元，超越新光三越中山店成為地王。

另外新竹縣公告土地現值平均調漲2.86％，公告地價平均調漲7.09％，新地王為新竹喜來登大飯店；新竹市公告土地現值平均漲幅2.93％，公告地價平均漲幅3.06％，竹市地王仍由城隍廟旁中山路土地蟬聯。

