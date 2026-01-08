六都市長先後宣布大好康！侯友宜宣布「鮮奶幸福週」上路 2至12歲孩童每週都能喝鮮奶

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁今（8）日上午雙雙宣布學校營養午餐免費，新北市長侯友宜也宣布將推出「鮮奶幸福週」，本學期起「鮮奶幸福週」正式上路，服務對象涵蓋2歲至12歲孩童，每週提供鮮奶、全年52週不中斷。

侯友宜指出，新北市是全國學童人數最多的都會城市，同時也是教育資源投入金額最高的縣市之一，市府在確保學習資源有效運用的同時，也必須肩負起照顧孩子健康的責任；他也說明，該政策年度經費約4.29億元。

侯友宜表示，除照顧學齡前及國小孩童外，市府也進一步擴大對國中生的照顧。自今年8月31日新學期起，將再納入約11萬名國中公私立學生，提供鮮奶、豆漿及優酪乳等多元選項，強化青少年全方位營養補給。

在配套措施方面，侯友宜表示，市府已整合七大通路，包括四大超商，方便家長與孩童領取；針對偏鄉學校，則透過指定地點或校內通路配送，確保資源不因地區而有落差。此外，各局處也同步推出相關優惠方案，鼓勵市民共同參與、推動政策。

侯友宜強調，只要財政資源許可，市府對孩子的照顧一定全力以赴，「鮮奶幸福週」將是孩子健康成長過程中重要的一環，新北市會全力以赴，照顧孩子的健康！

