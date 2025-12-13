六都房仲公會看明年房市 這都最有信心「將率先回溫」

圖／記者游智文攝影

2026年即將來到，六都房仲公會理事長提出明年房市預測，台中房仲公會理事長認為，台中在建設利多支撐下，可望率先回溫；高雄理事長則認為高雄明年仍脫離不開低迷走勢，議價空間加大，未來買方市場態勢明確。

中華民國房仲公會全聯會近日舉行年終記者會，理事長王瑞祺表示，去年央行祭出第七波信用管制，就知道房仲業者不妙了，因為房仲業靠的就是房市交易量，央行一緊縮市場資金，交易量即時頓挫。

他表示，去年已有一波業者不支倒地，今年這趨勢更加明顯，只是退會有時間落差，加上部分業者還在硬撐。推估今年房屋交易量大約落在26~27萬棟之間，年減幅達二成以上。

對於2026年房市，六都房仲公會理事長分別提出預測。

台北市房仲公會理事長蘇金城表示，今年前11月對比去年同期北市成交量跌24％。展望明年，12月18日央行的理監事會對目前的管制措施這是一個關鍵，如果沒有適度鬆綁，明年台北市的房市，將依舊是一個量縮、價緩跌的格局，對靠成交量生存的不動產仲介業，將面臨前所未有的挑戰。

新北市房仲公會理事長林平川認為，2026年新北市主要區域房市將呈現溫和盤整。板橋、中和等成熟區因生活機能完整，買盤仍以自住為主，交易量穩定；新莊、副都心及三重受重大建設與產業發展帶動，價格維持緩步上行；淡水與汐止受通勤與交通因素影響，市場表現相對分歧。

桃園市房仲公會理事長蕭順智認為，桃園持續落實重大建設，招商就業移入，人口持續流向桃園，加上棋盤式的交通建設、環狀式的軌道形成，桃園已是生活機能成熟及交通便利優勢區。以目前市場供需、人口、就業及建設條件來看，房價具有相對支撐性；惟購買需求稍顯疲弱，加上政策與經濟不確定，市場將進入量縮價穩階段。

台中市房仲公會理事長林志雲表示，2025年房市是真的冷，各店業績大多只剩三分之一，會員家數方面，台中也從1,538家下降到1,530家，還有不少是暫停營業尚未註銷的會員，2026年初預計會員統計數字將會更明顯。

不過目前並非沒人想買，而是多數人不敢買，市場觀望氣氛濃厚。但台中人口持續正成長，又有重大建設與台積電擴廠等利多，剛需穩定累積，不論重劃區或舊市區都具發展潛力，待政策明確穩定後，有機會看到曙光，台中可望率先回溫。

台南市房仲公會理事長鄭淵臨表示，以台南市各行政區的住宅價格指數來看，多數行政區價格指數較前期相較呈現微幅下跌，其中以新市區的月跌幅最高，其次為歸仁區以及佳里區；此外，部分行政區月變動率維持於正成長，如中西區、仁德區及東區。整體而言，預計2026年台南市住宅市場將進入價量略跌的整理格局。

高雄市房仲公會理事長郎德明表示，今年第四季呈現海嘯過後的慘烈災情。成交量急遽下滑；更甚者即便掉價出售仍然乏人問津。預估2026年高雄房市表現仍脫離不開低迷的走勢，量縮價格持續走跌，但區域表現將出現分化的格局，另外議價空間加大，未來買方市場態勢明確。

