六都房市買氣全倒！這三市跌回十年谷底 2025轉向全面空頭已定調

記者陳韋帆／台北報導

房市全面轉向空頭市場已定調！2025年六都「家戶購屋比」跌回2016年同樣房市空頭狀態，高雄甚至更慘，「家戶購屋比」是指每百戶有幾戶購屋的比例，反映的即是房市買氣，其分子還包含預售屋交屋數量，即使有大量交屋潮挹注，2025年仍衰退回十年線，足見房市買氣已處於歷史低點。

2025年六都家戶購屋比統計。（圖／住商機構提供）

2025年家戶購屋比最高十大行政區。（圖／住商機構提供）

據住商機構統計，2025年六都家戶購屋比，台北市2.1%、新北市2.7%、桃園市4.1、台中市3.6%、台南市2.5%、高雄市2.6%。六都中除台北市，其它五都幾乎都已回到十年線，另觀察家戶購屋比最高的十大行政區，台中梧棲21.3%、桃園大園11.1%最高，不過，都是因為有預售屋交屋潮挹注，其它八行政區也是這樣的情況，顯示2025年市場全面轉向空頭走勢。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，隨著央行強力打炒房與新青安效益遞減，市場全面轉向空頭，致使六都家戶購屋比出現全面性衰退，部分區域甚至跌落至前波房市低點。數據顯示，台北市回歸2016年房地合一稅上路時的水準，而高雄市更跌破當年低點。過去房價漲勢兇猛的桃園與新北，在買方意願大幅縮減及去化放緩的影響下，購屋比均出現劇烈修正，顯見政策對於市場信心的重擊。

住商不動產台中海線加盟店店東陳威廷表示，梧棲區能有如此驚人買氣表現，主因在於區域內大型造鎮案於去年陸續完工，密集的交屋潮在較小的家戶數基數下，直接衝高購屋比率。此外，台中港特區開發、三井Outlet商圈成熟，以及捷運藍線與風電產業帶來的就業人口紅利，皆讓梧棲成為海線房市的領頭羊。然而，這類靠交屋潮支撐的數據，是否能在2026年延續買氣，仍須觀察整體經濟環境的變化。

展望2026年，房市盤整格局恐將持續。賴志昶提醒，銀行房貸水位依舊緊繃，加上央行管制未見鬆綁，家戶購屋比的全面下滑確立了空頭走勢。購屋族進場前應更審慎評估財務狀況與貸款核貸能力，並挑選具備實質機能支撐的物件。在市場波動期中，應避免過度擴張槓桿，以免承受過大的財務風險，慎選優質地段與品牌建商，才能在盤整期中守住資產價值。

