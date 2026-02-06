六都房市買氣全倒！這三市跌回十年谷底 2025轉向全面空頭已定調
記者陳韋帆／台北報導
房市全面轉向空頭市場已定調！2025年六都「家戶購屋比」跌回2016年同樣房市空頭狀態，高雄甚至更慘，「家戶購屋比」是指每百戶有幾戶購屋的比例，反映的即是房市買氣，其分子還包含預售屋交屋數量，即使有大量交屋潮挹注，2025年仍衰退回十年線，足見房市買氣已處於歷史低點。
據住商機構統計，2025年六都家戶購屋比，台北市2.1%、新北市2.7%、桃園市4.1、台中市3.6%、台南市2.5%、高雄市2.6%。六都中除台北市，其它五都幾乎都已回到十年線，另觀察家戶購屋比最高的十大行政區，台中梧棲21.3%、桃園大園11.1%最高，不過，都是因為有預售屋交屋潮挹注，其它八行政區也是這樣的情況，顯示2025年市場全面轉向空頭走勢。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，隨著央行強力打炒房與新青安效益遞減，市場全面轉向空頭，致使六都家戶購屋比出現全面性衰退，部分區域甚至跌落至前波房市低點。數據顯示，台北市回歸2016年房地合一稅上路時的水準，而高雄市更跌破當年低點。過去房價漲勢兇猛的桃園與新北，在買方意願大幅縮減及去化放緩的影響下，購屋比均出現劇烈修正，顯見政策對於市場信心的重擊。
住商不動產台中海線加盟店店東陳威廷表示，梧棲區能有如此驚人買氣表現，主因在於區域內大型造鎮案於去年陸續完工，密集的交屋潮在較小的家戶數基數下，直接衝高購屋比率。此外，台中港特區開發、三井Outlet商圈成熟，以及捷運藍線與風電產業帶來的就業人口紅利，皆讓梧棲成為海線房市的領頭羊。然而，這類靠交屋潮支撐的數據，是否能在2026年延續買氣，仍須觀察整體經濟環境的變化。
展望2026年，房市盤整格局恐將持續。賴志昶提醒，銀行房貸水位依舊緊繃，加上央行管制未見鬆綁，家戶購屋比的全面下滑確立了空頭走勢。購屋族進場前應更審慎評估財務狀況與貸款核貸能力，並挑選具備實質機能支撐的物件。在市場波動期中，應避免過度擴張槓桿，以免承受過大的財務風險，慎選優質地段與品牌建商，才能在盤整期中守住資產價值。
台積電神話變惡夢？房市潮水退了！四大科學園區預售屋買氣重挫7成8起
新聞幕後／八里房價4字頭宜居？網狠酸「連麥當勞都沒有」 在地這樣看
打炒房成功！房市轉冷都更受阻？富品曾富瑋指謬論：自主更新元年已降臨
北台灣十大建商出爐！寶佳八連霸王座不意外 元利竟靠「一案」蟬聯亞軍
【房地產週報】房仲爆雷：開春交易量暴增28%竟是假象！擊敗林三淡！新北這條街狂賣1126筆
哇～今年開春房市數據出爐啦！六都一月買賣移轉棟數破1.8萬，年增近三成，看起來超火熱對吧？但房仲業者直接潑冷水說這是「虛胖」！原因是去年春節早，工作天數少才顯得今年特別亮眼。不過台南倒是真的旺，年增近五成主要靠交屋潮和重劃區買盤。新北市熱門路段也出爐了，土城莊園街意外奪冠賣破千筆，打敗大家以為會霸榜的林三淡！至於建商排行榜，寶佳連八年稱霸，雖然整體推案量年減兩成多，但大咖建商還是靠指標大案「一案打天下」，在房市寒冬中展現強者恆強的實力啊！
房市增值紅利沒了！「高開工、低銷售」房價面臨壓力測試... 專家：想買房只能比氣長｜房市觀點
房市今年會不會價量回彈？如果你還在問這句話，我覺得你不是在關心房市，而是不想面對數據、體感告訴你的殘酷現實，只想知道自己能不能在用以前那套模式在房市賺錢，靠著開槓桿跟優付方案買預售，輕鬆撈一票地段跟建設加持在房子上的增值紅利。
房市寒冬強者更強！北台十大建商寶佳8連霸 大案撐3510億量體
2025年北台灣房市在冷風中呈現「強者恆強」格局！根據住展雜誌統計，去年北台灣住宅推案量前十大建商由寶佳、元利、愛山林等知名建商領軍，總推案量達3510億元，受高房價與政策利空影響，年減幅逾2成5，但整體量能仍優於2023年。專家分析，榜首寶佳已連續八年奪冠，而元利、馥華與湯泉等憑藉指標大案「一案打天下」成功進榜，顯示指標建商具備資產實力，在低氣壓中仍能集中火力透過百億案量吸引買盤，撐起市場前段班成績。
100戶賣不到20件！科技新貴縮手 新竹園區宅也難賣
新竹園區宅也難賣！全台房屋2024年買氣低落，影響二手市場成交比例，住商機構統計實價登錄與各大銷售平台資料，去年每100戶掛網銷售的物件，僅約22.9戶能順利成交，較2024年大幅下滑13.4個百分點，其中大新竹交易熱度消風最多，每百戶僅賣19.2件。
桃捷綠線將通車 信義房屋：藝文特區發展將更完善
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導捷運綠線今年底將有7站通車，從G15b坑口站通車至G11藝文特區站，其中最精華地段為G11藝文特區站，信義房屋專家表示，桃園藝文...
