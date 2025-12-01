六都房市買氣8年最冷！全年移轉陷26萬棟保衛戰 南二都淪超級重災區

記者陳韋帆／台北報導

六都2025年11月買賣移轉棟數合計15,919棟，創縣市升格以來同期新低，專家指出，今年全年移轉棟數恐難保26萬棟關卡。（圖／記者陳韋帆攝影）

六都2025年11月買賣移轉棟數合計15,919棟，創縣市升格以來同期新低，月減6.3%、年減19.7%，前11月累計18.5萬棟為近8年最冷，專家指出，雖有政策寬鬆與傳統旺季支撐，但新屋交屋潮減退，全年恐難保26萬棟關卡。

彙整六都地政局資料，今年1~11月，六都買賣移轉棟數合計為184,704棟、年減26.1%，同時為1999年六都升格來買氣最冷狀態。進一步觀察六都，買氣跌幅最兇，依序為高雄市年減32.9%、台南市年減31.2%、新北市年減27.8%、台北市年減24.2%、台中市年減23.5%、桃園市年減18.5%。

六都2025年1~11月買賣移轉棟數統計。（圖／永慶房產集團提供）

台灣房屋張旭嵐：房市買氣跌幅已收斂 打底跡象浮現

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，儘管Q4進入購屋旺季，金管會、央行也先後放寬貸款政策，但11月買賣移轉棟數依舊創新低。不過，觀察整體減幅，10、11月年皆不到2成，明顯已開始收斂，逐漸出現打底跡象。

對於房市是否將有轉機，她指出，目前市場多高度關注央行12月理監事會議，但考量今年經濟成長高於預期，且不動產放款集中度仍超過36%，預估央行在利率與信用管制上「不動如山」的可能性高，估計2025年全年全台買賣移轉量將落在26.5萬棟左右。

永慶房屋陳金萍：年底缺新屋交屋潮撐場 全年恐陷26萬棟保衛戰

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，即使限貸政策稍鬆提振部分首購、換屋族買氣，但缺少新屋交屋潮挹注，故買賣移轉棟數持續下滑。她說，「在炒作氣氛退潮下，房市買盤已明顯轉為『明確自住需求』支撐，且在看跌房價共識下，市場已轉向買方，多數賣方價格是否調降為買氣是否回溫最大關鍵。」

關於六都現況，陳金萍特別提到，梧棲在台中港特定區交屋高峰期帶動下，已連續3個月奪下買賣移轉冠軍，若12月持續爆量，有望擠下北屯登上六都年度冠軍寶座。展望未來，她說，今年房市進入盤整期，以六都前11月約18.5萬棟推估，2025年全台交易量恐將面臨26萬棟的保衛戰。

