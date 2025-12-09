六都房市進入「殺價取量」時期 換屋族現買氣回溫跡象

房市抄底訊號浮現。(圖／TVBS)

房市交易量創下2018年以來同期最低點，六都買賣移轉棟數跌幅創下歷年新高，不少屋主已開始鬆動價格，買氣也悄悄回溫。專家分析，目前市場正經歷「殺價取量」的技術循環，預測未來半年將呈現「價格跌幅擴大、交易量緩步遞增」的新格局。雖然房價下修的陰影將持續籠罩至2026年上半年，但隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，民眾購屋信心受到激勵，觀望情緒稍減，首購、換屋等自住需求已轉趨穩定。

六都10月建物買賣移轉棟數總量約17000棟，創下2018年以來同期最低點。累計前10月的減幅26.63%，跌幅創下歷年新高。房市專家李同榮表示，全台交易量最谷底的時期即將過去，當交易量縮到窒息量時，是最難過的時刻，但接下來一定會透過「殺價取量」的技術循環讓市場回溫。他解釋，賣方的信心已經開始瓦解，價格開始明顯鬆動，交易量將會有回溫的狀況。

李同榮強調，房價下修的陰影會持續籠罩2026年上半年，直到第四季才有機會止穩。他指出，新成屋已經明顯在鬆動，預售屋也將開始跟著明顯鬆動，到明年下半年才會緩跌，也就是跌幅才會縮小，明年年底之前應該就會止跌。他認為這一波的跌勢不會太久，跌幅也不會太深。

進一步觀察，今年1到10月六都建物買賣移轉棟數，整體交易量合計168785棟，較去年同期年減26.6%。其中台北市年減25.2%，新北市年減29.0%，桃園市年減17.9%，台中市年減23.8%，台南市年減32.4%，高雄市年減33.1%。觀察歷年交易量，今年前10月六都建物買賣移轉棟數續創八年來最冷。

房屋業者陳金萍表示，市場的信心和整體資金動能雙雙降溫，八年來的新低紀錄反映了與上一波房市價量齊揚的起漲點相比的落差。她預估今年全台全年的交易量會跌破27萬棟大關，年減幅也大概有25%以上，這個衰退的幅度算是歷年史上最大的減幅。她發現這樣的狀況可以說是從過去一年整個房市比較熱絡，轉為急凍的劇烈變化。

隨著房市政策鬆綁議題持續發酵，民眾購屋信心受到激勵，觀望情緒稍減。陳金萍表示，新青安鬆綁之後，加上換屋族售舊屋的期限拉長到18個月，近期發現首購或換屋的族群買氣有小幅回升的跡象，這些族群在購買意願上也有比較提升的狀況。房市雖然冷颼颼，成交量探底、價格鬆動，看似寒冬，卻也為市場清出喘息空間。

