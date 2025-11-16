六都拚當領頭羊 寧靜革命開打

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP30）再度喚醒全球對淨零碳排的重視，面對中央「2030年電動機車市售比達35％」的減碳目標，六都已展開一場寧靜革命，針對人口型態，以不同策略推進，甚至進入「從買到用」階段，呈現出政策創意與施政力道的良性競爭。

台北市以穩健制度取勝，是全台唯一「三年期補助計畫」的城市，自2021年起建立長期穩定的補助周期，不怕朝令夕改，並針對新購與汰購族群同步提供萬元補助，補助金額居六都之冠；台北市電動機車市售比達21.5％、普及率9.8％，更是雙雙超越中央設定目標，展現首都在交通減碳上的制度領先與執行力。

新北市幅員廣大，政策以靈活誘因見長，推出「早鳥加碼」與「雙汰舊」機制，鼓勵市民加速淘汰老舊燃油機車。新北市機車總量全國最高，汰購補助疊加雙汰舊加碼後，汰購補助金額居六都之首，並積極布建充換電設施，成為電動車輛數量最多的城市。

桃園市外來人口移入眾多，政策需考量的複雜程度不亞於雙北，主打前瞻思維，動作也非常迅速，2022年即率先補助第二輛電動機車購買，並推出青年、幼兒家庭加碼方案；桃園市更成立「運具低碳化聯盟」，串聯產官學研推動法規與技術優化，從補助走向制度改革，展現全國指標性低碳城市格局。

台中市以「彈性」著稱，是最早放寬汰舊車齡限制的城市，鼓勵四行程車主換購電動機車；今年延續「兒童專案」，並開放曾申請過補助者再次申請，藉此擴大政策廣度，展現回應民意與靈活調整的施政思維。

台南市政策最為突破，除了新購補助金額全台最高，更率先推出電池月租費補貼與電換電方案，針對外送員、青年、幼幼家庭與物流業提供分眾誘因，讓政策更貼近民生。高雄市今年首度針對全市民提供電池月租費補助，最高可達7200元，直接減輕負擔。顯示南二都的政策方向進入「從買到用」的新階段。