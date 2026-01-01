六都捷運人才荒 斷層又缺工

台北市推動捷運6線動工2.0，六都捷運局面臨缺工與人才斷層挑戰。圖為興建中的台北捷運「廣慈奉天宮」站，施工人員說明軌道檢驗情形。（徐佑昇攝）

台北市正推動捷運6線動工2.0，但負責興建的北市捷運局卻逢資深主管「大退潮」，民國120年將僅剩1名一級主管未屆齡退休，加上國考進用人員不足，民間企業薪資福利又優於公部門，不但人才出現斷層，工地也缺工；其他五都也面臨相同問題，未來恐影響捷運建設。

六都捷運局處肩負捷運系統規畫、設計、施工監造及聯開管理重任，北市捷運局長鄭德發說，捷運工程與一般公共工程不同，具全面性、細膩度高及技術密集特性，因此累積許多培養不易的資深技術人才。

他指出，目前捷運局扣除行政單位，專業人員應進用總員額624人，但不含約聘雇人員統計至去年11月底正職僅491人、缺額133人，缺額率高達21.31％。

他分析，人才流失主因為待遇磁吸效應，因業界也缺人，開出更優渥薪資搶人，公務單位薪資彈性較低難留才，捷運局加給也比其他市府工務單位少，雪上加霜的是，具備捷運工程「從無到有」經驗的資深人員至120年剩1名一級主管，技術傳承將斷層。

新北捷運局也說，除待遇不如民間企業，年輕人投入工程產業比例下降，全國土木與機電人才不足，導致公職報考人數逐年降低。

其他四都捷運局也有人才斷層風險。中市捷運局去年元旦掛牌迄今1年，六大科長都是代理，預計2月先補實土建科及工管科長；桃園捷運局員工平均40歲，120年前屆齡退休一級主管2人，高階人力缺口尚不顯著，但去年招考開缺24人僅14人報到，新進人員補充現隱憂。

高雄捷運局正推動多條捷運工程，專業人力需求大增，但編制105名員額缺8名，還有多位資深人員將退休。台南因第1條捷運路線去年10月21日甫獲中央核定，現由交通局捷工處負責，組織編制、首長和主要職等比另五都一級機關較低，延攬資深或高職等專業人員的吸引力也相對低。

捷運工地缺工也相當嚴重，北市捷運局一區工程處長程道信透露，捷運工程採自辦監造，包括管線遷移、連續壁、裝修等工項，無論捷運局同仁或營造廠商工程師至少要10年才能學會所有內容。

工地現場找不到「老師傅」的領班，也看不到年輕工人，缺工工程只能被迫停擺，資深工程人員說，新進工程師沒有老師傅經驗足，無法預見工程可能發生問題，風險管控凸槌就會延宕工程。