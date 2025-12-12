六都負債累累 嘉市普發6千 盧秀燕喊話黃敏惠：想跟妳借錢

藍白8縣市首長齊集嘉市開中台灣區域治理平台會議，台中市長盧秀燕開口向嘉義市長黃敏惠借錢。（廖素慧攝）

藍白8縣市首長齊集嘉市開中台灣區域治理平台會議，嘉義市長黃敏惠感謝各縣市跨域救援7月風災。（廖素慧攝）

藍白8縣市首長齊集嘉市開中台灣區域治理平台會議，嘉義市長黃敏惠贈送城市博覽會伴手禮給各縣市長。（廖素慧攝）

藍白8縣市首長齊集嘉市開中台灣區域治理平台會議，各縣市官員交流。（廖素慧攝）

嘉義市政府12日舉辦「114年中臺灣區域治理平台首長會議」，藍白執政8縣市首長齊集，嘉義市普發現金6000元、零負債，各縣市財務比一比，台中市長盧秀燕稱羨，提到六都負債累累，還當眾跟市長黃敏惠開口借錢，全場笑翻。

黃敏惠表示，中台灣治理平台從2019年到今年提出232案，包括縣市合作132案，需要中央支持有100案，是平台實打實的運作，一步一腳印落實，今年面對美國關稅，8縣市提出「穩定民生、照顧產業」的行動方案，共同努力，捍衛地方資源，7月風災，跨域救援合作，患難見真情。

盧秀燕特別讚揚黃敏惠當了4屆市長，比其他縣市長的任期都長，城市治理傑出，還有網友說「如果黃敏惠還要再選，應該還會當選」，可見黃市長優秀傑出。

盧秀燕還提到，黃市長財政治理更好，普發6000元，讓台中人也紛紛問「台中要不要普發？」但六都看起來光鮮亮麗，其實都很窮，嘉義市歲計賸餘29億元、負債零，所以能發現金，台中市沒有歲計賸餘，還短差221億元，且雖然已還債數百億，仍負債800多億元，今年新北市短差889億，比台中還慘，桃園、台南、高雄也都短差數百億，還負債累累。

盧秀燕細數完六都的財政慘況後，話鋒一轉，跟黃敏惠開玩笑說「如果可以的話，我想跟妳借錢」，全場哄堂大笑。

