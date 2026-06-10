「六都電競 x 傳說對決城市賽」「第八隊」拿下台中站冠軍

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（圖片來源：「六都電競 x 傳說對決城市賽」 ）





由《上報》舉辦，全台規模最大、最具指標性的素人電競盛事「六都電競 x 傳說對決城市賽」台中站賽事於上周日優漾迷你蛋開打，在 900 位玩家、一百餘隊伍捉對廝殺後，最終由「第八隊」拿下本站冠軍。

本屆賽事由首席合作夥伴中華電信的大力支持，以及台灣中油、宏匯集團及官方指定電競品牌 ROG 玩家共和國、XPG ADATA 共同贊助。

台中站決賽由「黎明企鵝」對上「第八隊」，第一局「黎明企鵝」前期氣勢如虹，在第 3 分鐘時擊殺數及經濟都領先「第八隊」，並且於 11 分鐘左右攻上「第八隊」的高地，不過「第八隊」靠著優異的團隊防守，以損失一個高地砲塔的代價暫時緩解「黎明企鵝」的攻勢。「第八隊」持續防守拉扯，於比賽時間18分鐘時，把握住「黎明企鵝」元流射手的走位失誤，一舉擊殺後直衝中路直破主堡，逆風翻盤逆轉奪勝。

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第二局「黎明企鵝」與「第八隊」互有拉扯，互相交戰至 12 分鐘時雙方都只剩三高地，第 14 分鐘時「黎明企鵝」的蘇黎蹲到「第八隊」的元流射手果斷出擊，可惜最終未能擊殺元流射手，反而被「第八隊」擊殺蘇離，並靠著 5 打 4 的人數優勢一股作氣再下一局，終場由「第八隊」直落二拿下台中場冠軍。

最終各都冠軍隊伍將於 8 月 28、29 日前往高雄流行音樂中心展開緊張刺激的總決賽賽事，總冠軍隊伍可獲得 16 萬賽事獎金及「六都制霸」的殊榮。另外新北站即將於 6 月 15 日起開放報名，挑戰者務必把握這次難得的機會，招募隊友準備與各路好手頂尖較量。

「六都電競 x 傳說對決城市賽」賽事時間表

台北站

報名時間：4/17(五) 16:00 ~ 5/12 (二) 12:00

比賽日期：5/16 (六)

比賽地點：WESTAR(臺北市萬華區漢中街 116 號 8 樓)

台中站

報名時間：5/11 (一) 12:00 ~ 6/02 (二) 12:00

比賽日期：6/07 (日)

比賽地點：優漾迷你蛋(台中市西屯區福科路 207 號)

新北站

報名時間：6/15 (一) 12:00 ~ 7/21 (二) 12:00

比賽日期：7/26 (日)

比賽地點：宏匯廣場(新北市新莊區新北大道四段 3 號 11 樓)

桃園站

報名時間：7/06 (一) 12:00 ~ 8/04 (二) 12:00

比賽日期：8/09 (日)

比賽地點：健行科技大學體育館(桃園市中壢區健行路 229 號)

台南站

報名時間：7/13 (一) 12:00 ~ 8/11 (二) 12:00

比賽日期：8/16 (日)

比賽地點：台南文創園區 4 樓(臺南市東區北門路二段 16 號)

高雄站及總決賽

報名時間：7/20 (一) 12:00 ~ 8/25 (二) 12:00

比賽日期：8/28（五）、29 (六)

比賽地點：高雄流行音樂中心(高雄市鹽埕區真愛路 1 號)

【關於六都電競】

六都電競為《上報》偕同六都直轄市政府攜手舉辦之台灣年度規模最大之素人電競賽事，致力於挖掘潛力選手，並透過結合六大城市政府資源，推廣在地電競文化。

【關於傳說對決城市賽】

《傳說對決》城市賽為官方最具規模的社群賽事，強調在地化對抗與社群互動，是廣大玩家晉升職業舞台的重要跳板。