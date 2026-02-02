六都1月買賣移轉棟數年增率正成長 房仲：2月恐修正

（中央社記者何秀玲台北2日電）六都地政局公布1月建物買賣移轉棟數，總計為1萬8237棟，月減8.3%，年增28.1%，六都年增率全為正成長。不過房仲指出，1月買氣看似大增，實為「虛胖」，因去年同期適逢春節長假，比較基期偏低，估2月移轉棟數恐因春節長假，再面臨修正。

觀察六都今年1月買賣移轉棟數，台北市2128棟，月減8.7%、年增32.7%；新北市4033棟，月減13.8%、年增40.6%；桃園市3559棟，月減6.1%、年增27.6%；台中市3509棟，月減11.2%、年增8%；台南市2041棟，月減1.4%、年增47.9%；高雄市為2967棟，月減3.3%、年增26.7%。

綜觀六都表現，全數呈現月減態勢，其中以新北市月減13.8%幅度最大；而年增率部分，台南市以47.9%的增幅居冠，新北市年增40.6%次之。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年1月買賣移轉棟數六都年增率皆是正成長，是因去年同期逢春節長假，工作天數少，交屋過戶的行政作業有所延遲，造成今年1月在比較基期低的情況下，年增率表現亮眼；但觀察月增率，各都均較2025年12月下滑，顯示整體房市買氣仍未脫盤整格局，市場距離穩定回溫還有一段路要走。

展望2026年，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，隨著2月進入農曆春節與228和平紀念日等長假，工作天數減少，預估2月移轉棟數將面臨大幅修正，真正考驗將在第1季末至第2季登場；若價格未見明顯修正，或政府打炒房未見鬆綁，買氣恐難成長，房市預估仍將處於「量縮價盤」格局。（編輯：張良知）1150202