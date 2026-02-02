六都1月買賣移轉棟數月減8％

六都1月買賣移轉棟數出爐，相較上月、全數呈現量縮格局。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕即便進入2026年、房市買氣卻仍悶著，六都1月買賣移轉棟數出爐，相較上月、全數呈現量縮格局，又以新北市萎縮最明顯、月減約14%。

根據六都地政局發布最新買賣移轉棟數，1月六都合計超過1.82萬棟、月減8%，六都中，以新北市、台中市相較上月衰退幅度較大、月減幅分別約14%、11%。房產業者指出，去年年底交屋潮過後，買氣又恢復到冷清，而且1月買氣並未有明顯起色。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年第四季央行不再加碼信用管制，且將貸款集中度管制的權限下放到各銀行，雖沒有利多訊號但等於利空出盡，而經濟成長率飆高，逼近40年新高，再加上股市上3萬點之後，經濟基本面驅使房市走勢更為分化。舉例來說，對比去年同期其實呈現年增，像是台北市北投就翻倍跳升，松山、內湖也出現7成增長，過去以自住為主的文山、大同、萬華的買氣反而較弱。

1月六都移轉量呈現年增 算是淡季好消息

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，歷年一月往往是房市淡季，成交量較上一年度12月減少屬於正常情況，而今年元月成交量呈現年增，算是淡季中的好消息，顯示市場買氣正在觸底爬升。不過，在房市調控措施未鬆綁的環境下，成交量仍難以大幅攀升，春燕形單影隻，暫時未成群回歸。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，由於現階段房市政策尚未出現鬆綁跡象，加上全球政經局勢詭譎多變，導致買方心態仍偏向理性觀望，短期內交易量恐難有明顯突破。目前的成交主力仍以剛性需求的首購與換屋族為主，而在當前盤整格局下，買賣雙方價格認知能否縮短，將是左右房市交易量能否穩定回升。

