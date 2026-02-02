六都1月買賣移轉1.8萬棟、年增逾2成！專家：低基期掩蓋 買氣受壓抑

今年1月買賣移轉棟數達1萬8237棟，月減8.3%、年增28.1%。李政龍攝



2026年首月的買賣移轉棟數出爐！根據六都地政局資料顯示，1月買賣移轉棟數達1萬8237棟，月減8.3%、年增28.1%。專家分析，買賣移轉的年增率皆為正成長，主要是去年同期逢春節長假，工作天數少，交屋過戶程序有所延遲，在基期較低的前提下，年增率表現亮眼；但各都月增率均較去年12月下滑，顯示整體房市買氣仍未脫盤整格局。

根據六都地政局統計買賣移轉棟數，台北市為2128棟，月減8.7%、年增32.7%；新北市4033棟，月減13.8%、年增40.9%；桃園市3559棟，月減6.1%、年增27.6%；台中市3509棟，月減11.2%、年增8.0%；台南市2041棟，月減1.4%、年增47.9%；高雄市2967棟，月減3.3%、年增26.7%。

廣告 廣告

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，每年1、2月的節慶假期多，從年底到年初的過戶流程，容易受到休假日影響，也使得去年底交易量增的小陽春，須待季節性因素淡化後，才會反映在數據上；由於政策環境依然緊縮，即使數據偶有佳作，僅是短期波動，須等到打炒房政策明顯放寬，才有可能再現榮景，市場距離穩定回溫尚有一段路要走。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，回顧2025年全台房市表現，全台建物買賣移轉棟數僅26.1萬棟，年減高達25.5%，不僅創下近九年來新低，更是史上第三低量，去年房市對內有央行第七波信用管制及銀行房貸限額，導致購屋民眾申貸門檻大幅提高，投資型買盤大量離場；對外則面臨兩岸地緣政治風險升溫，加上美國對等關稅政策懸而未決，國際政經環境的不確定性進一步壓抑購屋民眾的進場意願。

觀察六都表現，以台南市月減1.4%、年增47.9%，堪稱最佳表現，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，主要是歸仁區、安平區與去年同期相比，分別大增278棟、189棟，歸仁區年增率超過700%，是因去年底以來，推案量大的高鐵站區陸續有新案交屋，加上高鐵站區的三井Outlet即將於迎來二期商場的開幕，使當地房市更具話題性，交易情形也相對穩定。

更多太報報導

雙捷宅未必站口最好！專家揭「鬧中取靜」優勢 中山區新案站穩百萬單價

憂新青安寬限期屆滿風險！央行理事：房貸負擔率破30%亮紅燈 緊盯逾放比

股房脫鉤！雙北快銷案剩個位數 專家：資金棄守房市恐轉向買股