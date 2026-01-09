六重酬賓好禮 年前最強回饋 大同3C黃金酬賓月 不只搶便宜 更有超多優惠
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】年終換新家電正是時候！大同3C黃金酬賓月，精選強檔家電下殺優惠，搭配六重酬賓好禮、絕對是年前最強回饋！即日起至1/31(六)大同3C全台直營門市舉辦黃金酬賓月活動，六重優惠好康內容、超狂大家電推薦、國際品牌獨家優惠等，年前換購家電就等這一波！不只家電搶便宜、再享滿滿好康回饋！
▲大同微電腦電子鍋(TRC-06REHA)黃金酬賓月超殺價1,590元，獨家送輕奢菊紋密封儲物罐，數量有限送完為止。
消費不限金額送馬年限定紅包袋：期間限定新年禮！馬年限定大同寶寶紅包袋，數量有限送完為止。
會員消費滿萬，周周抽大同棒球寶寶：會員單筆消費滿萬、周周抽大同棒球寶寶，每周送出10個大同棒球寶寶，總計將抽出40個！限定珍藏款的大同棒球寶寶只送不賣。
全館消費滿額加碼好禮2選1：年前家電換新免煩愁！大同3C黃金酬賓月不只讓你便宜買、滿額再送好康！活動期間全館單筆消費滿2萬5以上好禮2選1：微電腦氣炸烤箱25L、變頻蒸氣洗脫烘滾筒洗衣機、變頻下冷凍雙門玻璃冰箱326L等大禮滿額直接帶回家。
國際品牌雙重送：大同3C黃金酬賓月獨家限定，活動期間購買國際品牌商品單筆消費滿5,000元以上抽家電大獎；國際指定冰箱、堆疊/熱泵/滾筒洗衣機、直立式洗衣機等買再送獨家禮。
挑戰超低價：超值精選商品共15品，包含冰箱、洗衣機、液晶、季節家電、生活小家電等應有盡有，最低下殺6折！搶便宜就趁這檔！
大同空調早春優惠 好禮多選一：即日起至4/30，購買大同指定空調享好禮多選一，大同6人份微電腦電子鍋、大同5L分離式智慧溫控熱水瓶、大同16吋DC扇、大同輕享料理組(摩卡黑)、大同25L燒烤平板微波爐通通有機會帶回家。
▲大同大風量陶瓷電暖器(TFS-D1250A)黃金酬賓月超殺價2,990元。
黃金月專屬Gold物幣，1:1現折好給力：大同會員好處多多，活動期間會員單筆消費滿額再送黃金月專屬Gold物幣，Gold物幣可1:1折抵消費，於黃金酬賓月期間折抵無上限，給你最實質的消費優惠。
挑戰超低價 必BUY推薦
大同55型4K QLED VIDDA TV顯示器(UH-55UV9000)黃金酬賓月超殺價14,900元，下殺75折。量子點技術，還原色彩真實，畫面更清晰明亮；杜比立體環繞音響，內建VIDAA智慧系統操作直覺快速，享受暢快觀影新體驗。
大同變頻輕柔洗衣機(TAW-B150DHB)，黃金酬賓月超殺價13,900元，下殺7折！微電腦iDD智慧控制，自動感應需求水量及清洗時間；柔香洗滌提升衣物柔軟度及香氣，搭配強力立體水流_活力洗，全面升級洗淨能力。
大同錐刀磨豆咖啡機(TCM-G1021EA)，黃金酬賓月超殺價2,990元，下殺6折！全台限量100台，數量有限售完為止。錐刀式磨豆器確保咖啡豆研磨均勻，可萃取層次更分明的咖啡口感，多段研磨設定、沖泡濃度設定，滿足個人化口味需求；4公升大容量可一次提供10人份咖啡，完美每一次的咖啡共享時光。
品牌超強檔 年前汰舊換新
國際變頻雙門冰箱(NR-B496TV-W/S1)（燦雪白/星礦銀），498L容量，冷凍占比30%以上，食材保存大空間。極鮮微凍結，不只延長保鮮更留住美味。Ag銀抑菌，潔淨除臭、守護新鮮更安心。黃金酬賓月期間享店內超低價，原廠送樂美雅精鐵鑄鐵鍋，大同3C獨家再送國際牌吹風機，並享政府退稅最高5,000元。
大同豪華PLUS變頻冷暖空調( R-28DHSA/FT-28DHSA)，採用R32環保冷媒，黃金酬賓月超殺價25,900元，再享大同早春好禮多選一，政府退稅最高4,600元。
大同6人份不鏽鋼電鍋(TAC-06L-MBIF)（大同寶寶台灣好食）
黃金酬賓月超殺價3,590元，獨家送保溫袋，數量有限送完為止。Q版大同寶寶造型結合台灣經典小吃，無論是自用送禮都大器！煮飯/粥、蒸、滷、燉多樣料理功能，絕對是家戶必備廚電！
大同氣炸燒烤微波爐(TMO-AF25EA)，黃金酬賓月超殺價7,990元，獨家送大同棒球寶寶。25L大容量，微波、氣炸、燒烤三機一體！19道自動菜單，料理苦手也能立刻上手！更有一鍵除臭功能，除去飯菜悶味、常保料理原味！
大同大風量陶瓷電暖器(TFS-D1250A)黃金酬賓月超殺價2,990元，冬季必備，室內快速升溫就靠它！暖器、烘衣一機搞定！獨立提把、安全不燙手，走到哪暖到哪；傾倒斷電，使用更放心。
大同微電腦電子鍋(TRC-06REHA)黃金酬賓月超殺價1,590元，獨家送輕奢菊紋密封儲物罐，數量有限送完為止。1.2mm厚釜內鍋蓄熱保溫，附蒸籠可雙層炊煮，12道菜單自動烹煮，一鍵啟動超輕鬆。
