六順診所揭腦神經活化新發現 助孩子提升專注與學習力

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台中報導

六順診所多年專注於腦神經修復與功能活化，總院長王新民近日指出，原本設計用於腦神經發展的調理與輔助活動，在臨床與實務經驗中意外發現，對孩子的學習與發展有明顯幫助。多位接受調理的孩子不僅專注度提升，理解與記憶能力更加穩固，自信心與多元表現也有明顯進步。

王新民分享，這樣的效果最早讓他從家庭中感受到。他坦言自己並非天資聰穎，但4個孩子在學習與發展上表現出色，其中有人進入加州大學柏克萊分校深造，有人獲得書卷獎提前畢業，有人順利完成牙醫之路。更有孩子在國中階段就通過全民英檢高級，並兼顧音樂、舞蹈、語言等領域，全面發展。這些現象促使他進一步思考，是否與腦神經突觸活化有關。

診所實務中也出現多個令人印象深刻的案例。一位國中生長期成績僅停留在C，家長一度感到焦慮，但在參與一段時間的神經活化與專注力輔助後，孩子驚訝地表示「課堂上老師講的聽懂了」，最終在基測中拿下兩個A與三個B，讓全家人欣喜不已。

王新民指出，關鍵在於腦神經突觸的活化。腦細胞數量雖不會增加，但突觸能夠延伸，建立更多連結，使訊息傳遞更快速有效。研究顯示，愛因斯坦的腦細胞數量並不特別多，但突觸連結密度遠超常人，這或許能解釋部分學生在神經活化輔助下理解力與舉一反三能力的提升。

不過，王新民也提醒，這並不代表任何人都能因此「變聰明」。隨著年齡增長，尤其在60至70歲後，大腦細胞逐漸流失，即使進行神經活化輔助，也難以追趕減少的速度。對成人而言，這類調理主要幫助循環代謝與神經功能維持，重點在於「延緩退化」，而非「創造突破」。

他進一步指出，對孩子而言，這項神經活化與專注力輔助，更像是一種「學習捷徑」，讓他們少走彎路，以更有效率、更輕鬆的方式獲得學習成果。當孩子因此建立自信，勇於探索更多領域，家長所見的回報不僅是成績的進步，更是孩子在快樂與完整中逐步成長。

六順診所強調，未來將持續投入相關研究，期望透過腦神經活化與健康輔助，為更多家庭帶來希望與改變。

照片來源：pixabay

