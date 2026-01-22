六順診所見證康復力量 三位患者努力重拾生活 3

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台中報導

近期，六順診所迎來三位不同背景的患者，他們各自面對中風、高血壓、精神緊繃及腦血管意外等健康挑戰。S先生罹患出血型中風，X先生因長期壓力與失眠出現全身緊繃，Z先生則因動脈瘤破裂導致腦出血。三人雖病況不同，卻共同展現出在家人陪伴與自身努力下，逐步恢復生活能力與精神狀態的故事。

S先生長期肩負家庭責任，平日忽略高血壓控制，中秋前夕突發出血型中風。住院出院後，家人回想父親曾在六順健康調理中取得良好改善，便安排S先生接受健康調理。調理開始後，進步速度超乎想像。家人全程陪伴，一步步學習復健，而S先生展現堅毅意志，從輪椅到拐杖行走，每一步都踏得認真而穩健。膝蓋緊繃改善九成、手爪狀指改善九成、臉部緊繃完全改善，翻腳刀改善七成。如今，他不僅步伐更穩，也逐步找回肩負家庭與工作的自信與力量。

X先生因親戚自殺事件造成巨大心理壓力，出現失眠、全身緊繃與精神疲倦。初期對健康調理無太大期待，但進入調理後逐漸感受到身體變化。睡眠改善九成，情緒穩定九成，全身緊繃感完全舒緩。X先生表示，健康調理讓他精神回復活力，重新投入工作，也願意分享經驗給朋友，鼓勵更多人關注身心健康。

Z先生在連假期間帶家人出遊時，因動脈瘤破裂導致腦出血，幸運在緊急治療中及時處理第二顆動脈瘤。出院後復健進度緩慢，經朋友介紹來到六順診所接受健康調理。起初，他走路不穩、右腿麻木、右臉僵硬，但每次調理後症狀逐步改善。到第六次健康調理時，複視完全消失，右臉部僵硬及下肢麻木改善全面，走路穩定，反應力與語言表達能力也逐漸回升。家屬表示，雖視野及判斷力改善仍需時間，但他已逐步找回生活節奏與信心，後續將持續規律回診保養。

這三個案例呈現出復健過程中「努力、陪伴與耐心」的重要性。無論是中風、慢性疾病或心理壓力，每一次進步都值得肯定，也提醒社會大眾，健康管理需要持續關注與實踐，復健的力量來自日常的每一步努力。

照片來源：pixabay

