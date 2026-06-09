六龜今停班課！連兩日大雨 警勸離18名攀岩客

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高雄六龜兩度發現有遊客下大雨還在戲水跟攀岩。（圖／東森新聞）





高雄六龜今天停班課，昨天雨勢就不小，員警在山區危險區嚴密巡邏，兩度發現有遊客下大雨還在戲水跟攀岩，勸離18名攀岩客。

大雨開車走路在馬路上，都得特別小心，更何況是到山區。下雨天還有遊客在六龜攀岩，員警到危險點巡邏，先看到攀岩者趕緊勸阻，沒想到往下看，還有一群遊客在戲水。

高雄山區雨量估計一天將達300到450毫米，暴雨很容易引發山區落石坍方，遊客完全沒警覺，警方一天勸導18名攀岩遊客離開危險山域，另外公所也進行居民撤離。

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協助阿嬤收拾幾天行李，先到山下安全的地方待著，高雄桃源、六龜、那瑪夏、茂林和甲仙停止上班課，也撤離1681人，屏東滿州也進行預防性撤離。

滿州長樂村，預防性撤離68人，主要都安置在恆春鎮飯店，就是怕雨勢過大引發山區土石流。

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