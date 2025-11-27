六龜原生山茶躍上國際舞台 高雄茶農勇奪法國AVPA雙大獎

高雄六龜原生山茶再度在國際發光。高雄市政府農業局多年深耕的原生山茶產業，今年在法國 AVPA「世界茶葉大賽」再創佳績，「燿興原生山茶咖啡工坊」以白茶奪金，「六龜山茶故事館」則以橙茶獲最佳風味獎，成功將六龜山茶的獨特風味推上世界舞台。AVPA 評審主席 Carine Baudry 與技術評審 Florian Aumaire 14 日於「2025 臺灣國際茶業博覽會」親自頒獎，象徵高雄原生山茶已獲國際級專業肯定。

廣告 廣告

↑圖說： 苗栗雪見高山茶製茶師張立欣(左1)帶領AVPA評審主席Carine Baudry(左2）與技術評審Florian Aumaire(右2)南下六龜實地訪查，於「燿興原生山茶咖啡工坊」合影。（圖片來源：高雄市農業局提供）

頒獎典禮在南港茶展引來國內外茶界高度關注，兩位評審盛讚六龜山茶風味獨特、稀有度高，具備進軍精品茶市場的強大潛力。為更深入了解高雄山茶魅力，兩名評審於展後特地南下六龜訪查，由多屆 AVPA 金獎製茶師張立欣陪同，走進山林實地觀察原生山茶的喬木生態。評審親見茶樹生長在陡坡林地、採摘艱難，更理解六龜山茶珍貴風味背後的自然條件與人工投入。

↑圖說：評審主席Carine Baudry與技術評審Florian Aumaire在「六龜山茶故事館」與在地茶農、茶廠進行品茶交流，也分享了目前國際茶品市場的風味偏好與趨勢，讓在地茶農獲得難得的國際級專業回饋。（圖片來源：高雄市農業局提供）

行程中，評審一行人也前往「燿興原生山茶咖啡工坊」品嘗在地料理，體驗茶農與山林共生的生活文化。下午則在「六龜山茶故事館」與12家茶農交流品茗，每位茶農都親自沖泡自家山茶，介紹風味與製程。兩位評審逐一品評，針對香氣、韻味與表現方式提供專業建議，並分享國際茶市場趋势，讓在地茶農獲得難得的國際級指導，也提升六龜山茶的全球能見度。

新發社區發展協會理事長湯嘉富表示，六龜原生山茶在農業局、農村水保署與茶改場的支持下，無論栽培技術、製茶工藝或市場曝光皆逐年提升，透過國際競賽讓世界看見六龜山茶的獨特價值。

↑圖說：兩位評審深入山林探訪珍貴的原生山茶喬木。（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局長姚志旺指出，高雄原生山茶因生長於高山林地、採摘不易而格外珍稀，此次在 AVPA 世界茶葉大賽大放異彩，不僅證明其獨特風土與品質受到肯定，也象徵高雄茶產業正邁向精緻化與國際化。市府將持續整合產官學資源，打造高雄山茶品牌，讓其成為兼具文化深度與國際競爭力的茶業新典範。

更多品觀點報導

「日本旅行」重返嘉義深化棒球與觀光交流 走讀KANO歷史再掀台日情誼

陳其邁：高雄以淨零與能源轉型迎戰 AI 時代 南星新機場選址年底啟動

