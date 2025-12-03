六龜友善林業×綠色經濟成果亮相 林業及自然保育署屏東分署舉辦「山的味道」114年度成果展

農業部林業及自然保育署屏東分署與屏東科技大學及有限責任高屏地區永續農林產業生產合作社將於十二月七日上午在高雄美濃菸仕物所舉辦「山的味道」一一四年度成果展，與大家分享六龜地區近年來推動友善採集、森林副產物多元利用發展的成果。(見圖)

主辦單位今(三)日說明，今年成果展以「風過山心，香韻其味-一香之間，萬物自然」為主題，透過展品、故事、導覽與實作體驗，將六龜山林文化、在地風土、森林副產物研發成果及地方產業品牌化的進展全面呈現；該活動不僅展出森林副產物萃取原料、香氛與山茶系列新品，也展示合作社在友善採集制度與社區培力上的具體成效。

屏東分署表示，這次成果展同時體現林業保育署積極推動的「森林多元利用與永續經營」政策方向；六龜地區林相良好、素材多元，具備發展森林副產物、初級加工、林下經濟、木育教育以及山村創生的完整基礎。該分署與屏東科技大學導入友善採集、技術訓練、產學連結、品質檢測（含GC-MS成分分析）與品牌輔導，逐步協助地方社區建立自主能力，使山村以永續方式利用林業資源，創造新的綠色經濟模式。

合作社更以「不傷樹木」為採集原則，運用枝葉修剪物、漂流木與合法來源素材萃取台灣紅檜、台灣香檬、黃荊與山茶等素材，並在屏東科技大學協助下逐步建立研究與生產能量；今年更推出具有市場潛力的「森睡系列」新品，是這次成果展的重點亮相項目之一。

屏東分署誠摯邀請民眾、林農、教師、青農、地方組織與關注永續議題的朋友前往參加成果展，透過導覽、展品體驗與產業交流，了解友善林業如何結合森林多元產業，讓山林保育與地方經濟可以同時前進。