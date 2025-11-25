六龜國小慶祝114周年校慶 師生攜手彩繪課桌椅

高雄市六龜區六龜國小114周年校慶，老師帶著學生們啟動桌椅彩繪大變身，攜手改造川堂的老舊課桌椅，讓原本斑駁的桌面化身為充滿童趣的藝術作品，有可愛的小羊與烏龜，還有好吃的玉米、香菇與紅蘿蔔，讓桌椅色彩繽紛，並自己設計聯絡薄封面，用瓶蓋做出校慶伴手禮。

每一份禮品都是學生親手製作，兼具永續、環保與設計感。師生用雙手為偏鄉學校帶來全新面貌，以藝術翻轉百年校慶。