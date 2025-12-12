六龜國小桌椅再生 永續創作樂在其中

匯聚師生創意，讓校內的老舊桌椅大改造。這是在高雄市六龜國小，愛物惜物行動在校內成為風潮，師長帶領學生，將校內面臨淘汰的老舊桌椅，換上新色彩，寶特瓶蓋也變身為環保鑰匙圈，而這過程，更是學生主動學習、解決困難的精采一堂課。

畫上一層層油漆往上疊加，繽紛色彩裡全是六龜國小的精采。

「我們這邊是六龜，(你們想畫烏龜) 對，我們的吉祥物也是烏龜。」

六龜國小校長 柯佳儀：「這套課桌椅，其實就是有點年紀了，但我們又捨不得把它淘汰掉，所以就乾脆賦予它新的生命。」

學校已有114年歷史，校慶前夕，中高年級學生動手改造老舊穿堂桌椅，不曾碰過油漆的他們，練就出雙手沾漆也能怡然自得。

六龜國小學生 曾俙璇：「變得喜歡刷油漆 (為什麼)，因為我覺得很好玩 。」

六龜國小老師 張瀅苹：「讓我感動的是，他們沒有人想下課，因為連續2節課，就直接說，老師我想把這做完。」

桌椅再生，是做中學的成長，另一項永續創作，則將回收寶特瓶蓋，剪碎、配色再熨燙壓平，環保鑰匙圈製作過程看似簡單，卻訓練出解決問題能力。

六龜國小老師 張庭婷：「就是洞都打不進去，他們就很努力，一直想辦法，用各種不同工具，其實我在這過程中，我也滿佩服他們的毅力。」

師生齊心用藝術翻轉校園，連特殊需求學生也融入創作。

六龜國小學生 陳同學：「(你喜不喜歡) 喜歡，(喜歡什麼) 畫畫。」

不分能力，都為了改造學校盡分力，不只留下學習足跡，更讓校園裡充滿溫暖。

