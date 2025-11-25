六龜國小迎接114周年校慶 藝術翻轉校園

六龜國小一一四周年校慶，老師帶著學生們啟動桌椅彩繪大變身，讓桌椅色彩繽紛，並自己設計聯絡薄封面，用瓶蓋做出校慶伴手禮，師生用雙手為偏鄉學校帶來全新面貌，以藝術翻轉百年校慶。

六龜國小十一月廿九日將舉辦一一四周年校慶運動會，今年特別以「藝術翻轉校園」為亮點，師生組成的藝文團隊計畫申請補助，攜手改造川堂的老舊課桌椅，讓原本斑駁的桌面化身為充滿童趣的藝術作品，在孩子們的筆下生動登場，為百年偏鄉校園增添嶄新色彩；策畫團隊在彩繪過程中十分細心，彩繪主題融入學校願景、特色課程與吉祥物等元素，學生們在創作中不僅建立美感，也留下難忘的校園回憶。

另外，今年校慶也推出特製專屬伴手禮，由老師帶領六年級學生運用回收寶特瓶瓶蓋，搭配印製的「幸福六龜」字樣、四季明信片與食農元素貼紙，手作出色彩繽紛的環保鑰匙圈；每一份禮品都是學生親手製作，兼具永續、環保與設計感，成為送給貴賓最具心意的紀念。

校長柯佳儀表示，六龜國小是全市三所視覺藝術類錄取學校中唯一的特偏小校，感謝張瀅苹、陳品儒、蘇筱涵三位藝文教師帶領孩子們共同參與，讓藝術介入校園，翻轉百年風景。

除了彩繪桌椅，校內同時舉辦「發現校園之美」徵件活動，由胡彩鏇、黃妍芩、黃琳捷同學分別獲得低、中、高年級第一名，得獎作品製作成不同年段的聯絡簿封面，融入校本課程與在地特色，展現六龜國小多元的藝術能量，並於校慶當天展出，邀請社區民眾一同欣賞孩子們的創作力。